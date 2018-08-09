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В автопарках Московской области автобусы ЛиАЗ будут обслуживать по контрактам жизненного цикла
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В автопарках Московской области автобусы ЛиАЗ будут обслуживать по контрактам жизненного цикла 

360tv.ru 9 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Ликинский автобусный завод планирует заключить с автопарками Московской области контракты на обслуживание транспортных средств на всем жизненном цикле, что подразумевает проведение техосмотра и ремонта автобусов сервисной компанией производителя. Об этом сообщил директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.
Как рассказал Николай Одинцов, в 17-м автопарке Москвы реализован контракт жизненного цикла. Его суть в том, что регламентные работы, ТО, ремонт делает сервисная компания завода, а парк только эксплуатирует автобусы. Планируется распространить этот опыт и на Московскую область.
«Уже есть планы по реализации нескольких проектов жизненного цикла − на севере, юге, западе и востоке Подмосковья», — сообщил Николай Одинцов.
Помимо этого, директор по развитию корпоративных продаж отметил, что МО по последнему контракту закупила у ЛиАЗа 1,9 тысячи автобусов. Из них 250 — средних машин, 900 — малых, 500 — междугородных, уточнил Одинцов.
Также он сообщил, что в Москве и московском регионе наработаны успешные практики, которые планируется распространить и на другие регионы. Так, существует практика комплексного обеспечения — когда регион покупает не одну модель автобуса, а целую линейку для решения различных задач.
«Московская область закупает микроавтобусы, автобусы средней, большой и особо большой вместимости, то есть вместимостью от 18 до 50, 60 и 80 человек, 115-120 пассажиров и до 180 человек. Плюс к этому еще и междугородные автобусы на 50-55 человек. Такая линейка транспортных средств полностью покрывает потребности Московской области и отдельных муниципалитетов в пассажирских перевозках», — отметил Одинцов.
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