Шина — 5000 фунтов, страховка — целое состояние

Чемпиона Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал журналистам о своей коллекции автомобилей, постерах Памелы Андерсон в юности и о том, как толкал сломанный Bugatti . Оказалось, что не все машины из подростковых мечт приносят только счастье и удовлетворение.

Первой собственной машиной в жизни Баттона стал Vauxhall Cavalier (так в Великобритании назывался Opel Vectra A). «Двухлитровая, с восьмиклапанным мотором — потому что страховка на более мощную 16-клапанную версию была для меня неподъемной» — вспоминает Баттон.

«1989 года, с пробегом 90 тысяч миль, она стоила 2000 фунтов стерлингов: я купил ее с призовых, которые получил в картинге. Конечно, я немедленно сделал то, что делают все подростки: поставил 17-дюймовые колеса, заниженную подвеску Sachs и громкую стереосистему. Я абсолютно разорился на доработках, но она стала довольно приятной маленькой машинкой» — рассказывает Дженсон Баттон.

Ferrari F355 GTS Когда Баттон всего в 19 лет очутился в Формуле-1, он немедленно приобрел Ferrari. «Я подписал контракт с Williams, отправился к дилеру Ferrari, и купил восьмицилиндровую F355 GTS cо съемной секцией крыши».

«В салоне мне не дали самому проехать за рулем, потому что по условиям страховки я был слишком молод. За руль сел сотрудник салона, а мне пришлось сидеть в пассажирском кресле и впитывать впечатления. И лишь когда я купил машину и оплатил собственную страховку, я смог сесть за руль Ferrari. Эта машина до сих пор со мной, я обожаю ее звук, обожаю кататься по Лазурному Берегу».

«Когда я был подростком, у меня в комнате висело три постера — с Памелой Андерсон, Бартом Симпсоном и с Ferrari F40 — улыбается Баттон, — Когда я покупал F355, в салоне стояла F40, которая стоила вдвое дороже. До сих пор жалею, что не купил тогда именно ее. F40 была бы намного лучшей инвестицией — сейчас они стоят почти милион! Но в итоге F40 я тоже купил. Сумасшедшая машина, вся механическая, совсем без электроники. Мотор раскручивается, и когда турбины выходят на рабочее давление — настоящий взрыв у тебя за спиной. Как-то раз в Гудвуде я ездил на гоночном Макларене 1986 года с турбомотором, и впечатления были очень похожие. Думаю, поэтому многие гонщики владеют F40».

А вот воспоминания Дженсона о 1000-сильном Bugatti позитивными не назовешь: довольно скоро после покупки он пожалел о своей легкомысленности. «Замена поврежденной шины стоит пять тысяч фунтов, страховка — целое состояние. Как можно наслаждаться машиной, которую настолько дорого обслуживать?» — ругает он свой гиперкар.

А окончательно Veyron пал в его глазах через несколько недель после покупки. «Я спокойно катил по Кенсингтону. Остановился на светофоре, а когда включил первую, коробка просто сожрала сама себя. Пришлось толкать машину к обочине. И оказавшийся рядом полицейский отказался помочь — сказал, что это не его работа. Когда толкаешь сломанный Bugatti, а весь мир пялится на тебя, в этом мало приятного» — вспоминает свои эмоции Баттон.

Не восхитил его и суперкар Ferrari Enzo: «Я владел им что-то около двух недель. Возможно, его называют культовым, но мне он показался каким-то громоздким и ленивым. Машина, которая кажется гоночной, но не является ей. В общем, это не для меня. Хотя как вложение денег ее стоило оставить — сейчас они подорожали».

«Я много лет отдал команде McLaren, и когда услышал о 900-сильном McLaren P1, немедленно решил что мне он нужен. Это единственный дорожный автомобиль из тех что я пробовал, на котором хорошо ехать на гоночном треке. Остальные не созданы для этого: у них или мало мощности, или не хватает прижимной силы, или слабый зацеп… Но если ты считаешь себя супергероем, P1 обязательно тебя укусит. Поэтому он так хорош».

Volkswagen Camper Van «Фольксвагеновский микроавтобус — один из моих любимцев. В какой-то момент я понял, что гораздо круче покупать машины, на которых можно просто ездить и наслаждаться жизнью — не трястись из-за их дороговизны, или потери стоимости оттого, что проехал на нем лишнюю милю. У меня было два Фольксвагена , в Монако и в Англии: один золотистый, другой в цветах Кока-Колы. У него был родной воздушник объемом 1,2 литра. Его я поменял на двухлитровый, «зарядил» до 200 сил, поработал с подвеской и поставил колеса Fuchs. Я ездил на нем на триатлоны, и он до сих пор со мной», — и теперь Баттон собирается перевести его из Великобритании в Лос-Анджелес, где гонщик живет сейчас.

Pontiac Firebird Trans-Am «Когда я переехал в Лос-Анджелес, то решил обязательно купить что-то очень американское. Отправился на аукцион с намерением купить одну, а вернулся с тремя. Одна из них — это Pontiac Firebirebird Trans-Am конца семидесятых. С тех пор я ездил на нем только раз: моя подруга попросила машину для съемок новой коллекции своих купальников. Но я не знал, что машину оседлают сразу восемь моделей в бикини! Так что это, вероятно, самый счастливый в мире Trans-Am. Кокосовое масло с него мы отмывали целую вечность. Так что теперь надо найти время, чтобы как следует поездить на этом Понтиаке!» — рассказал Баттон о своих новых приобретениях.

Chevy 3100

Еще два «американца», которые Баттон купил в свою коллекцию — это василькового цвета пикап Chevy 3100 1956 года выпуска и кастом на базе Chevrolet Bel Air 1957 года с 500-сильным мотором LS7 от Chevrolet Corvette Z06.

«Я вернулся домой с аукциона, на котором купил сразу три машины… Посмотрел на них, и подумал: что же я сделал! Справедливости ради, отдал я за них немного. И потом — этот семилитровый мотор на Bel Air… Может, потом я его и продам, но я не жалею о покупке!» /m