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Администрация Ростова: дерево, упавшее на пенсионерок на Шолохова, не было аварийным
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Администрация Ростова: дерево, упавшее на пенсионерок на Шолохова, не было аварийным 

161.ru 9 августа 2018
Фото: 161.ru
Именно на эти лавочки упали ветви тополя
Жители дома на Шолохова, во дворе которого дерево упало на пенсионерок, не обращались в управляющую компанию с просьбой спилить старый тополь. По крайней мере, так утверждают в администрации донской столицы. ЧП случилось 30 июля на Шолохова между домами 296/1 и 298/1. Огромная ветка, не выдержав порыва ветра, рухнула на двух пожилых женщин, сидящих на лавочке возле одного из подъездов. По словам местных жителей, они не раз обращались в УК с просьбой убрать огромное дерево, но их просьбы остались без ответа.
У администрации Ростова есть своя версия причин произошедшей трагедии.
— Дерево растет на придомовой территории жилого дома №296/1. Содержание и обслуживание этого дома осуществляет ООО «УК Первомайский». По информации организации, тополя рядом указанным домом находились в удовлетворительном состоянии. Признаков аварийности, порчи и сухостоя дерево не имело, — уточнили в пресс-службе мэрии.
В ведомстве добавили, что без специального предписания администрации компания не имеет права удалять деревья. Это пресловутое предписание «УК Первомайский» выдано не было.
— Кроме того, жители дома № 296/1 с заявлениями в управляющую организацию о проведении работ по сносу, обрезке и пересадке зеленых насаждений не обращались. Падение ветки произошло в результате сильного порыва ветра, — объяснили в горадминистрации.
Однако жильцы соседнего дома, 298/1, утверждают, что неоднократно обращались в УК с просьбой удалить нависающие ветви злополучного тополя. Там с людей потребовали плату за услугу в размере 50-100 тысяч рублей.
ЧП на Шолохова произошло 30 июля. Ветви тополя упали на жительниц ближайших многоквартирных домов. В результате одну из них госпитализировали с открытым переломом берцовой кости. А сегодня утром в центре Ростова огромное дерево, не выдержав веса собственной кроны, рухнуло на детскую площадку.
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