Mazda сфальсифицировала данные о количестве выбросов

Известный автопроизводитель Mazda был заподозрен в фальсификации тестов на выбросы в атмосферу, а также по подделке данные о количестве сжигаемого топлива.

Согласно новому докладу от Nikkei Asian Review, Mazda провела неправильные испытания на выбросы, а полученные результаты подделала.

Стоит отметить, что многие автопроизводители подделывают подобные тесты, чтобы избежать лишних затрат на устранение существующих недостатков.

Mitsubishi, Nissan и Так, этим грешат такие известные компании как Suzuki Subaru . В июне этого года Subaru пришлось исправлять свой прошлогодний отчет, в котором было обнаружено превышение допустимых показателей в два раза.

Этот инцидент привел к тому, что генеральный директор Subaru досрочно был вынужден выйти на пенсию. Nissan уже на протяжении 30 лет подделывает данные о количестве выбросов, о чем стало известно лишь в прошлом месяце.

Добавим, что автопроизводители идут на такой обман лишь ради того, чтобы не задерживать выпуск новый автомобилей на рынки. Поэтому добавление Mazda к растущему списку «обманщиков» разочаровало многих поклонников этого бренда.