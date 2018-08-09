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Mazda сфальсифицировала данные о количестве выбросов
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Mazda сфальсифицировала данные о количестве выбросов 

Car.ru 9 августа 2018
Фото: Car.ru
Известный автопроизводитель Mazda был заподозрен в фальсификации тестов на выбросы в атмосферу, а также по подделке данные о количестве сжигаемого топлива.
Согласно новому докладу от Nikkei Asian Review, Mazda провела неправильные испытания на выбросы, а полученные результаты подделала.
Стоит отметить, что многие автопроизводители подделывают подобные тесты, чтобы избежать лишних затрат на устранение существующих недостатков.
Так, этим грешат такие известные компании как Suzuki, Mitsubishi, Nissan и Subaru. В июне этого года Subaru пришлось исправлять свой прошлогодний отчет, в котором было обнаружено превышение допустимых показателей в два раза.
Этот инцидент привел к тому, что генеральный директор Subaru досрочно был вынужден выйти на пенсию. Nissan уже на протяжении 30 лет подделывает данные о количестве выбросов, о чем стало известно лишь в прошлом месяце.
Добавим, что автопроизводители идут на такой обман лишь ради того, чтобы не задерживать выпуск новый автомобилей на рынки. Поэтому добавление Mazda к растущему списку «обманщиков» разочаровало многих поклонников этого бренда.
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