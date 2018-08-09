Ещё
Мэрия Владимира судится с частной компанией за дорогу в микрорайоне 8-ЮЗ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэрия Владимира судится с частной компанией за дорогу в микрорайоне 8-ЮЗ 

АиФ Владимир 9 августа 2018
Фото: АиФ Владимир
Мэрия Владимира судится с частной компанией за тупиковый участок автодороги, проложенную в микрорайон 8-ЮЗ, сообщает «Зебра-ТВ».
Речь идет о дороге на улице Фатьянова, которая уже открыта для движения транспорта. Но до сих пор невозможно официально ввести ее в эксплуатацию, так как она находится в аренде у обанкротившейся «Ивановской домостроительной компании».
«Несмотря на действующий договор аренды, по которому «Ивановская домостроительная компания» должна содержать дорогу, вот уже несколько лет проезжую часть на улице Фатьянова обслуживает администрация города Владимира, оплачивая работы из бюджета», — сообщает портал.
Отметим, что чиновники пытались расторгнуть договор без суда, но безуспешно. Первое заседание назначено на 23 августа.
АиФ Владимир: последние новости
Водитель из Юрьев-Польского получил реальный срок за пьяную езду Во Владимирской области проходит массовая проверка автобусов Во Владимире на железной дороге погиб 15-летний подросток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение