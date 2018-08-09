Мэрия Владимира судится с частной компанией за дорогу в микрорайоне 8-ЮЗ

Мэрия Владимира судится с частной компанией за тупиковый участок автодороги, проложенную в микрорайон 8-ЮЗ, сообщает «Зебра-ТВ».

Речь идет о дороге на улице Фатьянова, которая уже открыта для движения транспорта. Но до сих пор невозможно официально ввести ее в эксплуатацию, так как она находится в аренде у обанкротившейся «Ивановской домостроительной компании».

«Несмотря на действующий договор аренды, по которому «Ивановская домостроительная компания» должна содержать дорогу, вот уже несколько лет проезжую часть на улице Фатьянова обслуживает администрация города Владимира, оплачивая работы из бюджета», — сообщает портал.

Отметим, что чиновники пытались расторгнуть договор без суда, но безуспешно. Первое заседание назначено на 23 августа.