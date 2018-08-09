Игорь Моржаретто: Бросок на юг. Через всю восточную Европу — к Черному морю

Этим летом мы с семьей снова решили отправиться в автомобильное путешествие — из Москвы в Болгарию, к черноморскому побережью. И снова выбрали дорогу неблизкую: через Восточную Европу. Правда, маршрут назначили иной, чтобы было интереснее… И автомобиль тоже взяли новый. Ни о чем не пожалели ни разу!

ПРО ДОРОГИ

Трасса, которую мы проложили заранее, проходила по территории семи стран: России, Белоруссии, Польши, Словакии, Венгрии, Сербии и Болгарии. Всего 3100 км. Предполагали, что с учетом ночевок путешествие займет 4 — 5 дней; жилье каждый раз или бронировали за день по интернету, или останавливались там, где понравилось. Заранее наметили два места, где хотели бы задержаться как минимум на день: в Венгрии — город Эгер (нам там очень понравилось в прошлом году), в Сербии — Белград. Экипаж машины боевой — четыре человека: я, жена и двое детей (9 и 11 лет).

Выехали из Москвы в субботу, в пять утра, чтобы проскочить все столичные пробки и максимально далеко проехать по светлому времени. Летели по отличному шоссе М-1 по России, а затем по Белоруссии, останавливались только для заправки, а заодно — перекусить и размять ноги. И в результате через 12 часов, как и планировали, оказались в Бресте, на белорусско-польской границе. При этом ПДД не нарушали! Просто М-1 — очень хорошая дорога, особенно у соседей, где она проходит в обход населенных пунктов, и разрешенная скорость почти везде — 120 км/час. Только скучновато — поставил себе машину на круиз-контроль и знай, считай верстовые столбы: справа и слева стена леса.

В Польше мы свернули на европейское шоссе №19, которое идет на юг, через Люблин, к Словакии и Венгрии. Вот уж где не заскучаешь! 340 км от города Мендзыжец-Подляски (долго учил!) до границы со Словакией преодолели часов за восемь. Три-четыре участка (километров 50 всего) — новая скоростная дорога, а в остальном трасса проходит через бесчисленное количество населенных пунктов. Только разгонишься километров до 80 — все, сбрасывай до 50 км/час: очередной городок впереди. Увы, так выглядит большинство дорог в Польше. И частично — в Словакии. Современный автобан начинается только от города Прешов. Зато дальше практически везде — и в Словакии, и в Венгрии, и в Сербии, и в Болгарии путь наш пролегал по скоростным шоссе. Опять круиз-контроль на 120 км/час — и только успевай заправляться!

Мимо словацких городов Прешов, Кошице, мимо венгерского Мишкольца мы ехали в Эгер — город, где нам так понравилось еще в прошлом году. А дальше по венгерским скоростным дорогам №3 и 5 доехали до сербской границы. Там трасса на юг именуется А-1 — по ней мы без приключений с ветерком домчались до Белграда. Где остановились, чтобы отдохнуть и погулять по этому красивому городу (единственное, что омрачило знакомство с сербской столицей — дождь).

И снова потом на юг, по трассе А-1, до города Ниша, где мы уже свернули на восток, на Болгарию, на скоростную трассу Е-80. Не все, правда, участки полностью сданы, но проблем нет. От границы до Софии, столицы Болгарии, каких-то 40 км, а дальше — чуть больше 300 км до Бургаса, до моря, по отличной автостраде. Еще полчаса — и мы в точке назначения, в городе Несебре. Позади неутомительные 5 дней пути, 3 100 км и масса впечатлений и воспоминаний. На полгода хватит, до следующего большого путешествия…

ПРО ОПЛАТУ ПРОЕЗДА

В Белоруссии на трассе М-1 стоят указатели — «платная дорога», но к легковым автомобилям с российскими номерами это не относится: проезд бесплатный. Польша — одно из немногих государств Европы, где основная масса автодорог бесплатные. Раскошелиться придется только на новой трассе А2 (от Варшавы к германской границе), или на сданном недавно участке магистрали А4 (от Кракова до Закопане). Там, все, как у нас на платных дорогах: шлагбаумы, пункты взимания платы (ПВП)… Но нам туда не надо, мы на юг!

Такая же система в Сербии, где за проезд по трассам А-1 и Е-80 придется платить — наличными (берут в евро или сербских динарах) или по карточке. На трех ПВП мы оставили 12,5 евро.

А вот в Словакии и Венгрии для проезда по дорогам требуется купить специальную виньетку. Можно это сделать в киосках на границе, на крупных АЗС, но лучше — заранее, через Интернет. В Словакии: www.eznamka.sk, 10 евро за 10 дней; в Венгрии: www.virpay.hu, тоже 10 евро за 10 дней. В Болгарии придется купить обычную наклейку на лобовое стекло (на любой крупной АЗС), минимальная стоимость на 7 дней — 8 евро, на месяц — 15 евро.

Но сделать это обязательно нужно! Огромное количество видеокамер, установленных вдоль европейских дорог, «нацелены» не на фиксацию нарушений ПДД, а на наличие оплаты за проезд; работают и мобильные бригады контролеров. Штраф за неоплаченный проезд немаленький: в разных странах — от 150 до 300 евро!

ПРО ГРАНИЦЫ

Чтобы попасть на автомобиле в Европу, придется пересечь границу РФ с Эстонией или Латвией, или Белоруссии с Литвой или Польшей. Самый популярный маршрут — прямой, через белорусско-польскую границу, но пограничные переходы (в Бресте, Домачево, Гродно) — самые загруженные. Мы выбрали кратчайший путь через Брест, МАПП «Варшавский мост».

Честно говоря, купились на то, что белорусы предлагают за небольшие деньги (около 700 руб.) официально забронировать место в электронной очереди — по Интернету, через сайт www.belarusborder.by. Действительно, предъявив распечатанную «проходку» мы за несколько минут прошли белорусскую часть границы… чтобы попасть в непонятную очередь уже на польской территории.

Хотя машин было совсем немного, двигались они очень и очень медленно. И не сказать, что польские пограничники и таможенники были грубы и придирались к каждой мелочи, нет, просто создавалось впечатление, что они намеренно тянут время. Вот спросил пограничник у нас, куда мы едем, поставил печати в паспортах — и куда-то ушел. Таможенника мы ждали еще минут 30, чтобы за минуту ответить на пару вопросов… В результате вот так ползли около 2,5 часов. Зачем это? Кому нужно? Не знаю…

Кстати, ровно через неделю тем же путем ехал мой товарищ с семьей. Не доезжая до Бреста, он «поймал» вылетевший из-под колеса камень — и через лобовое стекло потянулась длинная трещина. Так вот, он отстоял двухчасовую очередь, чтобы уже на польской части перехода его без разговора завернули назад — менять стекло! Европейские ПДД запрещают эксплуатировать авто с подобными повреждениями (впрочем, и наши тоже)… Пришлось ему вернуться в Минск (это 600 км туда-обратно; в Бресте на его модель стекла не нашли), чтобы через сутки снова отстоять на границе три часа…

Дальше между странами шенгенской зоны границ нет. Пограничные пункты ждали нас на выезде из Венгрии в Сербию (вся процедура заняла четверть часа), и минут 20 отняла проверка на сербско-болгарской границе. Болгария в европейский визовый союз пока не входит (только в Евросоюз ), но признает шенгенские визы. В принципе, возможен вариант «болгарская виза + многократная транзитная виза» любой из стран шенгенской зоны, например, Польши.

ПРО ДЕНЬГИ

Самая большая часть расходов — конечно же, бензин. В Европе он нынче недешев; цена от 82 руб. за литр в Болгарии до 102 руб. в Словакии (в Польше, Венгрии и Сербии — 93-98). Но самый дешевый, конечно же, в Белоруссии — около 43 руб. за литр 95-го (данные на конец июня этого года). Даже дешевле, чем в России! В итоге на топливо (общий пробег 3100 км, средний расход 6,3 л на 100 км) ушло 13,3 тыс. руб.

Дальше, четыре ночи в отелях, мотелях и апартаментах. Дважды бронировали номера за сутки через booking.com, еще два раза просто выбирали понравившийся придорожный мотель или отель. Ночлег на четверых обходился в 40-50 евро (нам нужны были две спальни, а также стоянка). Итого: 13 тыс. рублей.

Еще плата за дороги в четырех странах — 3600 руб. «Зеленая карта» (европейский вариант ОСАГО, без нее завернут уже на границе) — от 2450 руб. (за 2 недели; наша на 2 месяца стоила 8,6 тыс. руб.). И, конечно же, еда и всякие удовольствия — посещение музеев и парков, аквапарка и кафе… Не шиковали, выбирали, как правило, кафе с национальной кухней, и не пожалели ни разу. Кормят в Восточной Европе вкусно и недорого!

Дорого нам обошлось путешествие, дешево? Кому как. Для семьи из четырех человек, считаю, вполне доступно. Сравнимо со стоимостью перелета на четверых, зато мы столько нового увидели! И главное — удовольствие, которое мы получили от нашей экспедиции, от общения друг с другом и местными жителями (а они, как правило, к нам относятся очень дружелюбно) — бесценно!

И ПРО МАШИНУ

В путешествие мы отправились на модном европейском хэтчбеке « Ситроен С3 ЭйрКросс». Надо сказать, что модель совсем новая (в России продажи стартовали только этой весной), и даже в Европе такие авто пока в редкость. Во всяком случае, нас расспрашивали о ней и белорусские, и польские пограничники!

По нынешней европейской моде этот очень стильный автомобиль лишь внешне чуть напоминает кроссовер, и бывает только переднеприводным. Есть варианты с бензиновыми и даже дизельным моторами с «механикой» или автоматом. Мне достался, наверное, самый популярный вариант — три цилиндра, 1,2 л/110 л.с. с 6-ступенчатым автоматом. Комплектация — Feel, в которой есть почти все (не было разве что штатной навигации). Уверяю вас — трех цилиндров для езды по городам и скоростным трассам, а также горным дорогам Словакии вполне достаточно!

Что очень важно — моторчик оказался очень экономичным! С учетом скоростных участков (где я, как сказал, просто выставлял на круиз-контроле разрешенные 120 км/ч), горных серпантинов и неторопливых польских дорог у меня получилось в среднем 6,3 л на сотню. Отлично! Пробовал на круиз-контроле выставить скорость 100 — и тогда расход падал примерно до 4,5-5 л. Но по автобану так не поедешь…

При том, что загрузка была немаленькой (двое взрослых, двое детей и пара чемоданов в багажнике), автомобильчик разгонялся очень резво. В салоне совсем не тесно — этот небольшой хэтчбек на удивление просторный, и дети на заднем диване (он двигается вперед-назад, наклон спинки тоже можно регулировать) на тесноту не жаловались. И багажник тоже довольно большой (410-520 л, в зависимости от положения задних сидений). Больше, чем у моего «Рено-Каптюр», хотя последний почти на 20 см длиннее!

Новый «Ситроен С3 ЭйрКросс» стоит от 1 млн 69 тыс. руб. ; за машину с мотором в 110 л.с. и автоматом просят от 1,3 млн; «мой» с пакетами дополнительных опций оценивается в 1 млн 384 тыс. руб. За оригинальную, модную, очень хорошо укомплектованную машину французской сборки — это, наверное, нормально. Так что если вы горожанин, ваша стихия — мегаполис, и при этом вы отчаянно хотите выделиться из общего потока, то «ЭйрКросс» — очень интересный выбор. Кстати, и для путешествий по хорошим дорогам он подойдет. Проверено!

P. S. На самом деле во всем виноват Антон Чуйкин, который ранее ездил на тест-драйв этого автомобиля и так зажигательно о нем рассказывал, что я тоже захотел его протестировать. Вот цитата из его материала: «Этот автомобиль ожидаемо оригинальный, неожиданно просторный, отчаянно европейский, вполне практичный, невероятно симпатичный, и чтобы не продолжать до бесконечности, подытожу одним словом: прикольный. Если вы меня поняли, „ЭйрКросс“ — ваш». Так ведь не обманул…