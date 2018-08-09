Дворники для фар — верните их немедленно!

Когда при покупке автомобиля есть возможность отказаться от омывателей фар, клиенты ею пользуются. Подаваемая под напором струя омывайки не столько очищает корпус фары, сколько делает засохшую на нем грязь мокрой… или же поливает пенным раствором все и вся, но только не фару. То ли дело консервативные стеклоочистители — да, они выглядели не слишком эстетично, плохо влияли на аэродинамику, но работали столь же эффективно, как дворники на ветровом стекле.

Механизм, применявшийся на Saab 99, был предельно простым, однако очень эффективным: стеклоочистители обеих блок-фар были привязаны к одной штанге, которая с помощью моторчика двигалась в поперечном направлении. Похоже на то, как сейчас моют окна на высотных зданиях, разве что на «Саабе» этот процесс выглядит завораживающе.

Mercedes Е-Class (W123)

Cтеклоочистители, как на этом видео, были самыми популярными в 80-е годы — щетки фар описывали дугу с углом около 150 градусов, при этом их можно было включать отдельно от дворников ветрового стекла. Когда автомобиль стоит на месте с выключенным двигателем, кажется, что механизм очень шумный, но на самом деле громкость в пределах допустимого — особенно если добавить гул ветра, который неизбежно появляется с ростом скорости.

Rover SD1 Похожий на мерседесовский механизм был и у британцев — плоские стекла блок-фар, которые еще не повторяли обводы кузова, делали традиционные стеклоочистители крайне действенными.

Отсутствие плоских стекол на блок-фарах — вовсе не приговор: футуристичную оптику Citroen DS с поворотным механизмом тоже можно было оснастить механическими стеклоочистителями. Столь нужный девайс смотрится на DS чужеродно, но и поставлялся он исключительно на рынки скандинавских стран, где опасность налипания снега на головной оптике выше, чем в других европейских регионах.

В случае с такими сложными блок-фарами, как у Oldsmobile Aurora, трудно добиться эффективного очищения всей поверхности стекла. Выход один — установить дворники таким образом, чтобы от их работы была максимальная польза… либо не ставить вовсе. Стеклоочистители на видео — это уже незаводской «тюнинг», такая опция для «Авроры» никогда не предлагалась.

Volvo 240 Когда дело касается безопасности, для компании Volvo не существует компромиссов — и это не просто фигура речи. Только посмотрите на дворники, которые шведы ставили на фары 240-й модели — в вертикальном положении они возвышаются над кромкой капота! Зато площадь очищаемого стекла максимальная. Позже дуговые дворники были заменены на «ползающие».

Своеобразные «ползающие» вниз-вверх очистители фар были и на Renault Fuego — одном из самых элегантных автомобилей Renault 80-х годов. Причем опция пользовалась завидной популярностью не только среди скандинавских покупателей купе, но и французских, а также бельгийских.

Дворники на фарах S60 выше линии капота не поднимаются, однако могут похвастать тем, что описывают почти полный полукруг (180 градусов). Автомобили Volvo были одними из немногих в XXI веке, которые можно было дооснастить подобной опцией — конкуренты к тому времени полностью перешли на омыватели.

Mercedes предлагал стеклоочистители на фары чуть ли не для всех своих моделей 80-х и 90-х годов. Не был исключением и «сто сороковой», который имел очень продвинутые дворники — на них подавалась омывающая жидкость. Так что даже в подобных мелочах S-Class был образцом технологического совершенства.

А как же быть с круглыми фарами, которые 30 лет назад все еще были в ходу? На «Польских Фиатах» можно встретить такие дворники, которые благодаря движению и по часовой, и против часовой стрелки, полностью очищают поверхность каждой из фар. Да и выглядит такое решение очень привлекательно.

Гибкость щеток дворников позволяет создавать достаточно консервативные, но эффективные механизмы, работающие над чистотой круглых фар. К слову, похожая «диагональная» схема использовалась и на классическом 111-м Мерседесе, но уже в вертикальной ипостаси, а также на других моделях BMW, вроде 3-й серии (Е30).

А что же отечественные автомобили? Экспортные Нивы, например, дооснащались дворниками для фар в автосалонах, что было вполне в духе того времени — тогда дилеры могли вообще изменять продаваемые автомобили до неузнаваемости. В России же Нивы с стеклоочистителями оптики стали появляться уже после распада СССР, да и то силами местных энтузиастов или перегонщиков, которые возвращали экспортные машины на историческую родину.

Lada Samara

Это самые популярные отечественные автомобили с дворниками — подобные «восьмерки», «девятки» и «девяносто девятые» по сей день можно встретить на улицах страны. Опять же, такой привилегией могли похвастать в основном машины, собранные на экспорт и ввезенные обратно в Россию уже с дилерскими «примочками».

Остается добавить, что дворники с фар исчезли не потому, что появились более эффективные решения. Стеклянные рассеиватели фар уступили место прозрачным пластиковым колпакам. У последних куда более сложная форма, а материал не выдерживает механической очистки. Зато при аварии пластиковый колпак намного безопаснее стеклянного рассеивателя. /m