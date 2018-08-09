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Санитарки скорой помощи взбунтовались против низких зарплат во Владикавказе
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Санитарки скорой помощи взбунтовались против низких зарплат во Владикавказе 

АиФ Ставрополье 9 августа 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Бунт санитарок из Владикавказа попал на видео и распространился по соцсетям.
Работницы клинической больницы скорой помощи Северной Осетии рассказали на видео, что получили зарплату чуть более пяти тысяч рублей, хотя работали почти каждый день, в том числе, в ночные смены.
«Зарплата за месяц составила 5 154 рубля! Как можно жить на эти деньги?» — поинтересовалась одна из санитарок. Женщины обратились к главврачу больницы Астану Митциеву, но, по их словам, руководитель нагрубил им и отказался отвечать на вопросы.
«Информация о бунте санитарок в КБСП к нам не поступала, да и в целом такой проблемы нет, — заявил председатель Северо-Осетинской республиканской организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Николай Торчинов. — Водители скорой периодически поднимают бучу без оснований, раз 5-6 в год. Им постоянно разъясняют ситуацию, но они всё равно недовольны».
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