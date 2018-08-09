Производитель рассказал, как за 10 лет автобусы превратились в «компьютеры на колесах»

«Пассажиры, как правило, замечают только изменения интерьера или экстерьера. В действительности изменению подвергаются также системы торможения и GPS, появляются новые системы климат-контроля и мультиплекса, системы информирования и подсчета пассажиров, система безопасности. Последняя при необходимости передает информацию непосредственно в центр управления», — сказал Одинцов.

По его словам, сейчас практически 100% автобусов на городских маршрутах низкопольные, они оснащены устройствами для людей с ограниченными возможностями.

«Десять лет назад автобусы соответствовали требованиям «Евро-2», сейчас — «Евро-5». Новые двигатели и системы требуют скрупулезного обслуживания, их нельзя ни обслужить, ни отремонтировать по старым стандартам. Современные транспортные средства требуют высокой квалификации персонала по ремонту и компьютерной диагностике», — добавил Одинцов.

Он также подчеркнул, что требования к экологичности, безопасности кузова, тормозным системам автобусов с каждым годом только ужесточаются.