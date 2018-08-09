Производитель рассказал, как за 10 лет автобусы превратились в «компьютеры на колесах» 

Современные российские автобусы кардинально отличаются от тех, что производили 10 лет назад, они стали сложнее и буквально превратились в «компьютеры на колесах», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.
«Пассажиры, как правило, замечают только изменения интерьера или экстерьера. В действительности изменению подвергаются также системы торможения и GPS, появляются новые системы климат-контроля и мультиплекса, системы информирования и подсчета пассажиров, система безопасности. Последняя при необходимости передает информацию непосредственно в центр управления», — сказал Одинцов.
По его словам, сейчас практически 100% автобусов на городских маршрутах низкопольные, они оснащены устройствами для людей с ограниченными возможностями.
«Десять лет назад автобусы соответствовали требованиям «Евро-2», сейчас — «Евро-5». Новые двигатели и системы требуют скрупулезного обслуживания, их нельзя ни обслужить, ни отремонтировать по старым стандартам. Современные транспортные средства требуют высокой квалификации персонала по ремонту и компьютерной диагностике», — добавил Одинцов.
Он также подчеркнул, что требования к экологичности, безопасности кузова, тормозным системам автобусов с каждым годом только ужесточаются.
«Группа ГАЗ» — крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Компания объединяет 13 предприятий в восьми регионах России, в их число входит Ликинский автобусный завод в Подмосковье. Предприятия группы выпускают легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.