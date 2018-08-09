Ещё
Производитель рассказал, как за 10 лет автобусы превратились в «компьютеры на колесах»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Производитель рассказал, как за 10 лет автобусы превратились в «компьютеры на колесах» 

РИАМО 9 августа 2018
Фото: РИАМО
Современные российские автобусы кардинально отличаются от тех, что производили 10 лет назад, они стали сложнее и буквально превратились в «компьютеры на колесах», сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области директор по развитию корпоративных продаж «Группы ГАЗ» Николай Одинцов.
«Пассажиры, как правило, замечают только изменения интерьера или экстерьера. В действительности изменению подвергаются также системы торможения и GPS, появляются новые системы климат-контроля и мультиплекса, системы информирования и подсчета пассажиров, система безопасности. Последняя при необходимости передает информацию непосредственно в центр управления», — сказал Одинцов.
По его словам, сейчас практически 100% автобусов на городских маршрутах низкопольные, они оснащены устройствами для людей с ограниченными возможностями.
«Десять лет назад автобусы соответствовали требованиям «Евро-2», сейчас — «Евро-5». Новые двигатели и системы требуют скрупулезного обслуживания, их нельзя ни обслужить, ни отремонтировать по старым стандартам. Современные транспортные средства требуют высокой квалификации персонала по ремонту и компьютерной диагностике», — добавил Одинцов.
Он также подчеркнул, что требования к экологичности, безопасности кузова, тормозным системам автобусов с каждым годом только ужесточаются.
«Группа ГАЗ» — крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Компания объединяет 13 предприятий в восьми регионах России, в их число входит Ликинский автобусный завод в Подмосковье. Предприятия группы выпускают легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.
РИАМО: последние новости
Мост через Волгу в Дубне будет способствовать развитию города ЛиАЗ сертифицировал автобус экологического класса «Евро‑6» Реконструкцию железнодорожного моста через Оку начали около Серпухова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение