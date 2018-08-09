До первого дождя. Почему дороги на Ставрополье часто латают для галочки

Ямы после ремонта

Тут же появились посты в соцсетях. Возмущённые горожане пожаловались на то, что на улице 50 лет ВЛКСМ после ливня асфальт, который совсем недавно положили, стал трескаться и проваливаться на глазах. Люди предположили, что дорожники либо сэкономили на материалах, либо грубо нарушили технологию.

«Этот факт меня совсем не удивляет, — говорит член комиссии по развитию ЖКХ и строительства Общественной палаты Ставропольского края Андрей Гуринов. — Увы, как и во многих других регионах, у нас не заботятся о соблюдении технологий при укладке асфальта. Подчас можно увидеть такую картину: выкапывают яму для заливки битума и порой лишь спустя неделю, когда в яме уже полно грязи, делают ремонт.

Неудивительно, что нередко после первого же дождя мы видим трещины и ухабы. К сожалению, отсутствует система контроля властей за тем, как подрядчики расходуют немалые средства на ремонт трасс. Чиновники не спешат отчитываться об этом и перед общественностью. Я неоднократно отправлял запросы в мэрию Ставрополя. Просил сообщить, сколько рытвин появилось в городе сразу после проведения ямочного ремонта. Мне не ответили».

Сначала трубы

А в Светлограде другой скандал: местные жители недавно попросили… отменить долгожданный ремонт дороги.

«На улице Спортивной власти запланировали укладку асфальта, — рассказывает жительница города Ольга Таранова. — Но мы не пустили дорожную технику. Почему? Да потому, что под асфальтом — старая труба, которую прорывает два раза в год. Вот и добиваемся, чтобы сначала сети починили, а затем укладывали асфальт».

Светлоградцы отправили обращение в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Общественники свели вместе сотрудников муниципалитета, дорожников и коммунальщиков и выяснили, что зачастую свои действия они не согласовывают. Между тем, чтобы работа одних не противоречила планам других, нужно встречаться, а не обмениваться письмами, как это принято сейчас. К тому же лучше планировать ремонт той или иной трассы загодя, желательно не меньше чем за год до проведения работ.

В итоге после переговоров ремонт перенесли на октябрь. До этого срока на улице Спортивной должны заменить водовод.

Увы, подобная несогласованность — явление нередкое. В прошлом году разразился скандал в посёлке Иноземцево. Там 15 лет ждали ремонта дороги. Но едва его провели, явились коммунальщики и начали ремонтировать трубы.

А подчас люди вынуждены годами ждать долгожданного ремонта.

Неудивительно, что всё чаще граждане, устав от ухабов и грязи, своими силами берутся латать дороги.

К примеру, жители Кисловодска недавно отремонтировали кусок дороги, не дождавшись помощи властей. Людей утомили глубокие выбоины на перекрёстке улиц Толстого и Гоголя. Ямы залили бетоном. «Машину починить выходит дороже», — сообщили кисловодчане в соцсетях.

«А мы недавно увидели в Ставрополе объявление горожан, проживающих на улице Багратиона и в переулке Степном, — рассказали член региональной общественной организации «Наша инициатива». — Там уже несколько лет не ремонтируют дорогу. Образовалась глубокая яма, разбита ливнёвка, а тротуар всё время завален мусором. Рядом, на улице Серова, сейчас делают ремонт трассы. Почему же не доходят руки до участка на улице Багратиона?»