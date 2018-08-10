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Власти объяснили путающую разметку на площади Ленина
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Власти объяснили путающую разметку на площади Ленина 

ngs.ru 10 августа 2018
Фото: ngs.ru
В мэрии Новосибирска рассказали, почему новая разметка на площади Ленина не соответствует знакам рядности.
Так, по информации пресс-центра мэрии, работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» ещё не завершились, и сейчас на дорогу нанесена временная белая разметка.
«Подрядная организация нанесла разметку по проекту и при этом не привели в соответствие дорожные знаки, расположенные над проезжей частью. До 10.08.2018 г. дорожные знаки приведут в соответствие с временной дорожной разметкой. В настоящее время ГИБДД вынесено предписание в адрес подрядной организации для устранения замечаний», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Постоянная разметка из термопластика и все необходимые дорожные знаки появятся на площади Ленина после укладки верхнего слоя асфальта.
Схема организации дорожного движения на площади кардинально не изменится, добавили в пресс-центре мэрии.
В июне на улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина появился новый дорожный знак, путающий водителей. После публикации на НГС знак спешно убрали.
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