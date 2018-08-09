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На шахте в Кузбассе при странных обстоятельствах погиб рабочий-стажер
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На шахте в Кузбассе при странных обстоятельствах погиб рабочий-стажер 

РИА «ФедералПресс» 9 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла накануне вечером в Новокузнецком районе на шахте «Южная», где при загадочных обстоятельствах погиб молодой стажер-проходчик. Известно, что в тот злополучный вечер он, получив наряд на обслуживание конвейерного штрека, спустился в шахту. Некоторое время шахтер находился на участке один. Сообщается так же, что вместе с ним под землей находился еще один опытный специалист, коллега погибшего. Когда последний стал подходить к месту, где находился стажер, то увидел, что тот лежит на земле и просит помощи. Пострадавшего незамедлительно подняли на поверхность, где медики констатировали факт его смерть.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, во время осмотра на теле молодого человека следователи не обнаружили следов от повреждений или физического воздействия. К тому же все приборы в шахте работали исправно, а рабочий находился исправно.
По факту обнаружения тела уже началась проверка, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Фото: pixabay.com.
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