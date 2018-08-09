На Жигулевской ГЭС опять хотят ввести ограничение на движение грузовиков

Таким образом чиновники планируют разгрузить мост от пробок

У жителей автограда спросят о необходимости вернуть ограничения движения грузовиков на трассе М-5 «Урал». Об этом стало известно во время рабочей встречи врио губернатора Самарской области с тольяттинскими чиновниками.

— Понятно, что людей больше всего беспокоят пробки на плотине и подъездных путях в дневное время, когда они едут на работу и с работы. Сейчас отрабатывается вариант, по которому в дневное время тольяттинцы могли бы перемещаться на личном транспорте через плотину достаточно комфортно. Большегрузы в таком случае будут проходить в ночное время — с 22:00 до 7:00, — заявил Дмитрий Азаров

Депутатам автограда предстоит обсудить это предложение с местными жителями. По итогам власти примут решение.

Временные ограничения ввели на трассе в начале лета. Фурам с массой свыше 3,5 тонны и габаритами более 3,4 метра в ширину запретили ездить по закрытому участку в утренние и вечерние часы.

Автомобилистам приходилось объезжать закрытый участок трассы по дорогам М-7 «Волга», А-151 Цивильск — Ульяновск, Р-226 Самара — Волгоград и Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.

Такие меры предприняли из-за многочисленных жалоб местных жителей, которые живут рядом со строящейся развязкой в Тольятти. В Поволжуправтодоре сообщали, что дорогу перекроют до III квартала 2019 года. Однако ограничения сняли 1 августа.

Но из-за интенсивного потока большегрузов в жару на мосту у Жигулевской ГЭС образовалась глубокая колея. Устранить дефекты проезжей части на плотине планируют до сентября. Делать это будет подрядчик в рамках гарантийных обязательств.