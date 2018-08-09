Маршрутчиков в Петрозаводске оштрафовали за несоблюдение расписания

Компания «АТП № 4 „Тосноавто“ оштрафована на 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, продолжаются рейды по контролю за соблюдением расписания и интервалов движения общественного транспорта.

В настоящее время наказание за административное правонарушение в виде предупреждения назначено ООО „Транспортная компания“, ООО „Авто Сити“ и ООО ТК „Паллада“ дважды.

Также ООО „АТП № 4 „Тосноавто“ признано виновным в совершении административного правонарушения и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как отметили в мэрии, максимальный размер штрафа за несоблюдение расписания и интервалов движения составляет 100 тысяч рублей.