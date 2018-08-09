Подросток разбивший стекло пассажирского поезда был задержан

В дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте, 8 августа поступило сообщение о том, что несовершеннолетний обкидал камнями пассажирский поезд №69 сообщением «Чита — Москва». Инцидент произошел на перегоне «Утяшево — Подъем». Сотрудники транспортной полиции немедленно выехали на место. В ходе расследования им удалось найти виновника, которым оказался 13-летний подросток, проживающий в селе Горьковка Тюменского района.

Несовершеннолетний рассказал полицейским, что по дороге на карьер через железную дорогу ему стало скучно, и он решил развлечься таким способом. В связи с тем, по вине хулиганских действий подростка в головном вагоне пассажирского поезда было разбито наружное стекло. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Нарушитель был передан законным представителям.

Родитель несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, будет привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Как сообщила пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте, это уже восьмой зафиксированный случай с начала лета, когда в районе села Горьковка обкидывают камнями проходящие поезда. На данный момент ведется работа по установлению личностей правонарушителей.

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