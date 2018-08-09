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На дорогах нужны счётчики смертей: ярославский общественник рассказал, что думает о ремонте дорог
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На дорогах нужны счётчики смертей: ярославский общественник рассказал, что думает о ремонте дорог 

76.ru 9 августа 2018
Фото: 76.ru
Темур Абдулаев знает о ярославских дорогах всё  Председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев» России Темур Абдулаев резко высказался на тему ремонта дорог. На этот раз под его критику попали не власти и даже не дорожники, а сами ярославцы. Что возмутило общественного деятеля, читайте в его авторской колонке.
Нашим дорогам нужны счётчики смертей
— Меня часто спрашивают…а, не, не так начал. А, нет, так. Короче, спросили у меня на днях про дороги. Вообще много кого спросили, причём сам губернатор, хотя и не по телефону. Так вот вопрос был про список дорог, которые нужно бы отремонтировать в будущем году, — начал свой рассказ Темур Абдулаев. — Вопрос важный, странный с точки зрения нашего непонятного желания иметь везде хорошие дороги, но понятный с точки зрения финансирования. Каждый постарался сразу же внести свою дорогу, причём многие даже не прочитали выложенные выше. И это тоже понятно, мы каждое утро начинаем ломать свою подвеску выезжая с убитого двора, проезжая по убитым дорогам и приезжая на любимую дорогу.
И вот подумалось мне, что выбор мог бы быть менее очевидным, если бы власти догадались поставить во главу угла количество жизней и травм ставших следствием ненормативного состояния дорог. То есть напротив каждого участка дороги стоит количество смертей и инвалидностей. Наверное многие бы задумались, а стоит ли требовать именно свою, если на другой люди пачками мрут. Ещё инфографику с кровищей добавить. Ты такой выбираешь, а у тебя справа счётчик спасённых тобой жизней при голосовании за убитую дорогу с пешеходным переходом без фонарей и светофора. А так, да, дороги должны быть хорошими везде.
Какие дороги ремонтируют сейчас в Ярославле: смотрим карту работ.
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