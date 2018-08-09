В ЕАЭС усиливают контроль за самовольными автопеределками

Вопросы повышения безопасности на автомобильных дорогах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили представители национальных органов, ответственных за безопасность дорожного движения и регистрацию автотранспортных средств. На совещании, которое прошло в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 31 июля, рассмотрены, в частности, перспективы совершенствования конструкции выпускаемых авто, ужесточения требований к эксплуатируемому парку машин, в том числе при их переоборудовании.

В совещании также приняли участие представители заинтересованных ведомств, связанных с госконтролем (надзором), аккредитацией, стандартизацией, а также научно-исследовательских институтов и бизнес-сообществ государств ЕАЭС.

«Обсуждаемая тема является важной частью рабочей повестки Комиссии. Речь идет фактически о жизнях и здоровье многих граждан наших стран. Только в России в 2017 году погибли 19 тысяч человек в дорожно-транспортных происшествиях, причинами которых стали, в том числе, различные технические неисправности, нарушения требований техрегламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств», — подчеркнул заместитель директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров

Он отметил, что в Союзе, кроме этого базового техрегламента, действует целый ряд других документов, подготовленных Комиссией совместно с государствами-членами. Надо только всем четко выполнять их требования: как контролирующим органам, ответственным за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, так и владельцам транспорта. Последние, например, приобретают так называемые авто-распилы, которые при ДТП разрываются пополам, или без официального разрешения устанавливают в салонах дополнительные пассажирские кресла, чтобы повысить коммерческую выгоду. Все это несет высокие риски для жизни пассажиров.

Представители ЕЭК сообщили, что для повышения дорожной безопасности и облегчения деятельности сотрудников регистрирующих органов Комиссия работает над введением системы электронных автопаспортов, а также автоматизацией процессов, связанных с регистрацией автомобилей. Уже в этом году появится возможность формировать по авто достоверные электронные базы данных, которые будут иметь единый для всего Союза формат и обновляться в режиме реального времени.

Участники мероприятия договорились о необходимости совершенствования национального законодательства по контролю за деятельностью испытательных лабораторий, осуществляющих оформление документов об оценке соответствия обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС. Это необходимо для предотвращения случаев появления на дорогах небезопасных транспортных средств.

Представители стран интеграционного объединения рассмотрели вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей, находящихся в эксплуатации, ужесточения контроля в этой сфере, а также возможность установления контроля за организациями, вносящими изменения в конструкцию, с последующей проверкой безопасности автомобилей.

Отмечена необходимость изменений актов Комиссии, касающихся оформления заводами-изготовителями документов на газобаллонное оборудование. Это упростит работу производителей.

По общему мнению участников совещания, совместное обсуждение вопросов безопасности дорожного движения в государствах ЕАЭС позволяет сблизить позиции по ключевым направлениям в этой сфере. Поэтому такие встречи на площадке Евразийской экономической комиссии решено проводить регулярно.

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