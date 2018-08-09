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Ethernet-кабель HARTING позволит ж/д-операторам сэкономить десятки тысяч евро
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Ethernet-кабель HARTING позволит ж/д-операторам сэкономить десятки тысяч евро 

РЖД-Партнер 9 августа 2018
Фото: РЖД-Партнер
Коммерческий кабель Ethernet с четырьмя парами проводов для Ethernet 1/10 Гбит/с весит около 45 кг/км, тогда как однопарный кабель с такой же пропускной способностью весит всего 30 кг/км.
Протяженность кабеля в вагонах пассажирского поезда без учета локомотивов и рельсовых тележек достигает нескольких километров. Таким образом, использование сетевых кабелей компании HARTING позволяет существенно уменьшить вес всего состава, сделав его движение более эффективным с точки зрения экономии топлива.
Согласно расчетам железнодорожных операторов, экономия составляет примерно €14 тыс. на килограмм на протяжении среднего срока службы транспортного средства в 40 лет.
В дополнение к снижению веса, тонкий однопарный кабель занимает меньше пространства и позволяет монтировать более масштабные сети на основе стандарта Ethernet. Также не стоит забывать о возможности передачи электропитания по витой паре через технологию Power over Dataline, которая также доступна пользователям кабелей HARTING.
Не следует забывать и о передаче электропитания: протокол Power over Dataline (PoDL) для технологии Power over Ethernet также реализован на основе четырех пар кабелей. Поэтому соединение поддерживает передачу, как данных, так и электропитания.
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