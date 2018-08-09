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Красноярка засудила УК за перелом шейки бедра
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Красноярка засудила УК за перелом шейки бедра 

sibnovosti.ru 9 августа 2018
Фото: sibnovosti.ru
Жительница Октябрьского района засудила управляющую компанию за травму у подъезда. Женщина получит компенсацию в размере 160 тысяч рублей.
По информации краевого Роспотребнадзора, в октябре 2017 года красноярка поскользнулась во дворе многоэтажки. Пенсионерка получила перелом шейки бедра. В больнице ей сделали операцию. Восстановление после травмы заняло несколько месяцев.
Жительница Красноярска решила засудить управляющую компанию. Совместно со специалистами Роспотребнадзора она сумела доказать, что падение произошло из-за опасной наледи около подъезда. Этот факт свидетельствовал о ненадлежащем содержании УК придомовой территории.
Сначала женщина отсудила 210 тысяч рублей, но после апелляционной жалобы размер компенсации снизили до 160 тысяч рублей.
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