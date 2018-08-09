Красноярка засудила УК за перелом шейки бедра

Жительница Октябрьского района засудила управляющую компанию за травму у подъезда. Женщина получит компенсацию в размере 160 тысяч рублей.

По информации краевого Роспотребнадзора, в октябре 2017 года красноярка поскользнулась во дворе многоэтажки. Пенсионерка получила перелом шейки бедра. В больнице ей сделали операцию. Восстановление после травмы заняло несколько месяцев.

Жительница Красноярска решила засудить управляющую компанию. Совместно со специалистами Роспотребнадзора она сумела доказать, что падение произошло из-за опасной наледи около подъезда. Этот факт свидетельствовал о ненадлежащем содержании УК придомовой территории.

Сначала женщина отсудила 210 тысяч рублей, но после апелляционной жалобы размер компенсации снизили до 160 тысяч рублей.