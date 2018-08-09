В Российский триколор выстроят автомобили в центре Вологды

Большой праздник, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, состоится 22 августа в областной столице. Гигантский флаг из «нарисуют» на площади Возрождения автомобилисты, рассказали «Вологда.РФ» организаторы.

Флешмоб стартует в 17.00. Водители составят флаг из своих автомобилей. Условие — они должны быть белого, синего или красного цвета. На площади Революции после зрелищного флешмоба вологодские семьи смогут принять участие в параде семейных флагов. А завершит праздничный вечер концерт «Сборной Союза». На сцену музыканты выйдут в 18.30.

Уточнить информацию по поводу участия в флешмобе можно по телефону: 72-96-70.