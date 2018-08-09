Управа на «халявщиков». Три года зоны платных парковок работали вхолостую?

Правовая «лазейка», которая помогала автомобилистам оставаться безнаказанными, в ближайшее время перестанет существовать. Кроме того, на днях Минтранс разработал проект, согласно которому цена за стоянку в зоне платной парковки будет рассчитываться, исходя из наполняемости стоянки. Чем больше машин, тем выше цена. Это означает, что с 30 декабря 2018 года платные парковки подорожают.

Законная безнаказанность

Несмотря на то, что зоны платных парковок в историческом центре города существуют уже три года, многие автолюбители не стремились раскошеливаться. Дело в том, что ГКУ «Центр управления парковками Санкт-Петербурга», который должен составлять протоколы на нарушителей, не мог это сделать из-за действующего законодательства. МВД не было уполномочено предоставлять центру данные о нарушителях, а без этого невозможно составить протокол.

Однако через несколько месяцев всё должно измениться — Госдума в третьем чтении приняла проект закона, который позволит наказывать хитрецов рублём. Теперь документ должен быть одобрен в Совете Федерации и подписан президентом, что с высокой долей вероятности и будет сделано. Это означает, что «халявщикам», которые до сих пор пользовались платной зоной, придётся отдать три тысячи рублей на штраф. А привлечь к ответственности нарушителя можно будет в течение двух месяцев.

Пустая суета

Зона платной парковки в центре Петербурга существует с сентября 2015 года. За три года было выписано 553 тысячи 136 проектов постановлений об административных правонарушениях для водителей, не оплачивающих услугу. Путём простых вычислений можно сделать вывод, что петербуржцы задолжали больше полутора миллиардов рублей. При этом, чтобы выявить нарушителей, город закупил специальные автомобили, был набран штат сотрудников. Фактически всё это время они выполняли свою работу вхолостую: контролёры даже составляли проекты протоколов об административных правонарушениях, но не рассылали их.

К слову, на создание таких зон в своё время город потратил 500 миллионов рублей. А на содержание Центра управления парковками каждый год выделялось около 300 миллионов. То есть за 3 года платные-бесплатные стоянки «съели» почти 1 миллиард рублей бюджетных средств. При этом её прибыль гораздо меньше.

— Доход бюджета Петербурга от эксплуатации городских перехватывающих парковок, а также зоны платной парковки в Центральном районе в первом полугодии 2018 года составил 50,5 миллиона рублей, — проинформировал и. о. председателя КРТИ Андрей Семчанков.

В конце 2017 года вице-губернатор Игорь Албин пригрозил Центру управления парковками сокращением сотрудников и разгоном этой организации, но дальше слов дело не пошло. Никто из чиновников не понёс наказания за такую организацию работы.