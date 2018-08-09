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В Челябинске угонщики за несколько минут преобразили машину
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В Челябинске угонщики за несколько минут преобразили машину 

АиФ 9 августа 2018
Фото: АиФ
Нескольких минут хватило челябинским угонщикам, чтобы до неузнаваемости преобразить похищенный автомобиль — однако бойцы Росгвардии на уловку не купились, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В среду, 8 августа, 54-летний житель Челябинска сообщил о пропаже Lada Granta со двора в Курчатовском районе. Экипаж Росгвардии получил информацию и приступил к прочёсыванию прилегающей территории. В одном из дворов на глаза бойцам попалась похожая машина с явными следами вскрытия дверей.
«Лада Гранта» подходила под описание, указанное в ориентировке с той лишь разницей, что была обклеена виниловыми стикерами. К тому же, не совпадал и государственный регистрационный знак. Стражи порядка приняли решение проверить номера машины по базам данных. Выяснилось, что он принадлежал владельцу аналогичной машины, которая была утилизирована», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
На место вызвали оперативно-следственную группу, а машину вернули владельцу.
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