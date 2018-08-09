В Челябинске угонщики за несколько минут преобразили машину

Нескольких минут хватило челябинским угонщикам, чтобы до неузнаваемости преобразить похищенный автомобиль — однако бойцы Росгвардии на уловку не купились, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В среду, 8 августа, 54-летний житель Челябинска сообщил о пропаже Lada Granta со двора в Курчатовском районе. Экипаж Росгвардии получил информацию и приступил к прочёсыванию прилегающей территории. В одном из дворов на глаза бойцам попалась похожая машина с явными следами вскрытия дверей.

«Лада Гранта» подходила под описание, указанное в ориентировке с той лишь разницей, что была обклеена виниловыми стикерами. К тому же, не совпадал и государственный регистрационный знак. Стражи порядка приняли решение проверить номера машины по базам данных. Выяснилось, что он принадлежал владельцу аналогичной машины, которая была утилизирована», — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

На место вызвали оперативно-следственную группу, а машину вернули владельцу.