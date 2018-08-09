Seat хотят сделать конкурентом Alfa Romeo. В прошлый раз из этого ничего не вышло

Seat входит в состав Volkswagen Group с 1990 года и неофициально считается ее самым проблемным брендом (на волне дизельгейта вообще ходили слухи о ее продаже). До 2016 года на протяжении восьми лет Seat принес немцам 1,4 млрд евро убытков, но затем, когда в модельной гамме появился кроссовер Ateca, дела пошли на лад , и испанская марка стала демонстрировать положительную динамику.

Cupra Ateca — это именно то, чего, по мнению главы Volkswagen Group, ждет современная молодежь: мощный практичный кроссовер с безликим дизайном.

За первые шесть месяцев 2018-го продажи Сеата выросли на 17,6% по сравнению с первым полугодием 2017-го и составили 289 900 машин. Неплохо, но другие массовые фольксвагеновские бренды — VW, Audi Skoda — далеко впереди, и, главное, имеют обширный ареал распространения, тогда как Seat продает свои машины в основном в Европе (примерно 85% от выпускаемого объема).

Seat не знают в Китае и США, почти забыли в России, тогда как Альфу, которую Герберт Дисс фактически похоронил на проходившем в начале августа собрании акционеров, в названых странах любят и помнят.

Дисс упирает на то, что покупатели в возрасте от 25 до 35 лет понятия не имеют, что есть такая марка Alfa Romeo, намекая, очевидно, на скромные результаты продаж (в Европе за первое полугодие реализовано немногим более 50 тысяч машин). То есть цель Сеата именно молодая аудитория, и текущая модельная линейка, по мнению главного фольксвагеновского босса, ей очень подходит. Seat и спортивный суббренд Cupra, считает Дисс, производят «молодежные, спортивные, желанные и эмоциональные автомобили».

Точно также говорили когда-то об Альфе, но итальянская марка, согласно озвученной в начале лета стратегии развития, уходит из массового сегмента в сторону более дорогих, элитных и технически изощренных машин. Субкомпактный хэтчбек Mito вот-вот будет снят с производства, и замены ему не предвидится. Компактная Giulietta давно устарела, а новая появится на раньше 2022 года. Фактически Alfa Romeo сама сдала молодежную аудиторию Сеату, о чем, собственно, Дисс и сообщил не без удовольствия акционерам.

Seat Leon времен Вальтера де Сильвы — итальянская внешность плюс унифицированная немецкая техника.

Однако давайте честно признаемся, за что в основном любили и продолжают любить автомобили Alfa Romeo: за дизайн и оригинальные технические решения. Ни того, ни другого у марки Seat сейчас, в сущности, нет. Закройте шильдики и сравните актуальные модели Seat и Skoda — те же самые грани и складки, только вид сбоку! Об оригинальных технических решениях в эпоху глобальных платформ и повальной унификации силовых агрегатов и электронных комплектующих даже говорить не приходится.

Между тем, когда в начале 2000-х заправлявший немецкий автоконцерном Фердинанд Пьех хотел превратить Seat в испанскую Альфу, то хотя бы по части дизайна у него получилось неплохо: рисовать Сеаты он пригласил Вальтера де Сильву, автора коммерчески успешной Alfa Romeo 156 . В первые годы после дебюта Alfa Romeo 156 вплотную приблизилась по продажам к BMW 3-й серии — на одном лишь стиле! Потом, правда, выяснилось, что качество этой машины оставляет желать лучшего (как, впрочем, и большинства Альф), и спрос стал падать. Но Вальтер де Сильва сделал свою работу блестяще, и Volkswagen щедро заплатил ему, чтобы привить Сеатам итальянскую страсть.

Альфаподобные Altea, Ibiza и Leon действительно обеспечили Сеату некоторый всплеск продаж (более 400 тысяч машины в год на протяжении нескольких лет). А в 2007-м де Сильва ушел на повышение, Сеаты вновь поскучнели и стали терять клиентов.

Современный Seat Leon ST — обычный евросарай: удобный, качественный и даже по-своему стильный.

Конечно, развитие линейки кроссоверов делает свое дело: сейчас продажи Сеатов растут, убытков марка больше не приносит. Но за что, позвольте спросить, ее любить? В каком именно месте, в каких изгибах, недрах или хотя бы звуках кроется страсть?

Сравнение Сеата с Альфой со стороны фольксвагеновского начальства — это уже своего рода традиция, порожденная обидой. Фердинанд Пьех мечтал выкупить Альфу у FCA, но недавно покинувший наш мир глава итальянского концерна Серджио Маркионне дал ему жесткий отлуп. С тех пор у немцев по поводу Альфы есть своего рода незакрытый гештальт, и бравирование успехами Сеата на фоне неуспехов Альфы вполне понятно.

На уровне маркетинга Seat давно победил Альфу, еще во времена Пьеха. Вот только народной любви к испанским машинам ровно столько же, сколько к качественному фаст-фуду: удобно, стильно и довольно дорого, но это не то, о чем хочется с волнением вспоминать всю жизнь.

По материалам: www.kolesa.ru