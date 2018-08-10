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Жители Ростова собрали деньги на ремонт автомобиля пострадавшей активистки
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Жители Ростова собрали деньги на ремонт автомобиля пострадавшей активистки 

АиФ Ростов 10 августа 2018
Фото: АиФ Ростов
Жители Ростова-на-Дону меньше чем за сутки собрали необходимую сумму для ремонта автомобиля, принадлежащего руководительнице общественной организации «Городской патруль» Елене Хатламаджиян.
Об этом сама активистка написала на своей странице в социальной сети.
«Хочу сказать спасибо ростовчанам! За неравнодушие! За поддержку! Я такого не ожидала. Огромное количество звонков, сообщений в личку. Предложения помощи. Это же замечательно, что мы не бросаем друг друга в беде. Значит, не все потеряно. Нужную сумму на ремонт собрали!», — рассказала Елена Хатламаджиян.
Как ранее сообщал «АиФ-Ростов» в минувший четверг, 9 августа, неизвестные разбили лобовое стекло автомобиля кирпичом, к которому примотали бумажку с оскорбительной надписью: «Здесь покоится сатанинское отродье».
В последнее время Елена Хатламаджиян активно выступала против сноса деревьев и застройки Александровской рощи, став одним из наиболее узнаваемых организаторов протестов.
В частности, 5 августа она приняла участие в перформансе, в ходе которого участники акции, в траурных костюмах, «хоронили» рощу.
Повреждение своего автомобиля она напрямую связывает с этой активностью.
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