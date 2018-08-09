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Пьяные подростки избили менеджера McDonalds за просьбу покинуть зал — видео
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Пьяные подростки избили менеджера McDonalds за просьбу покинуть зал — видео 

Sputnik Грузия 9 августа 2018
Фото: Sputnik Грузия
Менеджер попросил удалиться из заведения пьяных молодых ребят после того, как они заперли сотрудника McDonalds в шкафу и били по его кепке, но это им определенно не понравилось
Этот инцидент произошел в Великобритании. На кадрах видно, как перед менеджером заведения стоят двое подростков, а один из них начинает толкать сотрудника McDonalds и сильно бить его по лицу. Второй подросток же держит мужчину, чтобы он не вырвался.
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Сам менеджер же не бьет парней в ответ и лишь старается увернуться от каждого замаха и держать подростков на расстоянии, но драка набирает обороты, и они не хотят прекращать. Удивительно то, что никто не вмешивается в происходящее, и многие даже смеются.
В какой-то момент, мужчину даже валят на землю, а глухие звуки от ударов слышны по всему залу. И лишь спустя почти минуту одна из женщины кричит: «Хоть кто-нибудь может помочь? Пожалуйста!». После этого подростки прекращают бить мужчину и уходят восвояси.
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