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Саратовцы пожаловались губернатору на убийственные дороги
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Саратовцы пожаловались губернатору на убийственные дороги 

Новости Саратова 9 августа 2018
Валерий Радаев пообещал приехать в село Аткарского района, где нет дорог.
Жительница пожаловалась главе региона на Дне поля на плохое состояние дорожного покрытия.
Губернатор саратовской области Валерий Радаев уже после окончания официальной части аграрного праздника пообщался с жительницей села Аткарского района Еленой Романовой.
Сельчанка подошла к главе региона и сообщила о том, что к селу практически нет подъездных путей.
— Скорые не приезжают вовремя, люди умирают, — пожаловалась она губернатору.
Валерий Радаев пообещал приехать в село, чтобы предметно ознакомиться с ситуацией на месте.
— Приеду, не переживайте, — пообещал глава региона.
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