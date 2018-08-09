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Молодая пара едва не погибла в море, отправившись за уплывающим надувным матрасом
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Молодая пара едва не погибла в море, отправившись за уплывающим надувным матрасом 

Клопс.Ru 9 августа 2018
Фото: Клопс.Ru
Об этом «Клопс» рассказала калининградка Евгения (имя изменено), которая стала свидетельницей происшествия.
Инцидент произошёл в среду, 8 августа, на побережье Балтийского моря в районе турбазы «Дюны». Молодой человек и девушка, находившиеся в состоянии опьянения, отправились за матрасом одного из отдыхающих, который начало уносить в море. Первым двигался парень — он также лежал на надувном матрасе. Следом за ним поплыла его подруга.
"Эта парочка пришла на пляж около 17:30 и сразу обратила на себя внимание неадекватным поведением. Оба шатались, падали, кричали, громко смеялись, постоянно курили. Было очевидно, что они пьяны. Когда у кого-то унесло в море матрас, никто за ним не поплыл, кроме этого парня. В результате он отдалился от берега больше чем на сотню метров. Подруга кричала: «Алёша, остановись!». А затем, шатаясь и падая, зашла в воду и поплыла за ним", — рассказала Евгения.
Отплыв далеко от берега, она, видимо, выбилась из сил и начала дрейфовать на воде, перевернувшись на спину. Парень тоже никак не мог приблизиться к берегу. Около 19:00 очевидцы решили вызвать спасателей, испугавшись, что молодые люди погибнут.
"Я была с детьми и ничем не могла помочь утопающим, кроме как набрать 112. Мы уехали домой, не дождавшись развязки", — говорит Евгения.
Как рассказал «Клопс» источник в экстренных службах региона, на место происшествия выехали спасатели из Зеленоградска. Спустить катер в воду они смогли только в посёлке Лесное. Оттуда по морю дошли до района турбазы «Дюны». На указанном месте никого не обнаружили. Выйдя на берег, сотрудники поисково-спасательного отряда узнали у отдыхающих, что парочка всё же сумела самостоятельно выбраться на берег. Молодой человек и девушка сдули свой матрас и быстро ретировались.
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