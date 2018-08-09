Ещё
«Решение, которое давно ждали»: через улицу Худякова построят мост для роллеров и велосипедистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Решение, которое давно ждали»: через улицу Худякова построят мост для роллеров и велосипедистов 

74.ru 9 августа 2018
Фото: 74.ru
На улице Худякова в районе городского бора построят мост, удобный для роллеров и велосипедистов. Он будет пологим и без ступеней. В пресс-службе мэрии назвали это решением, которое давно ждали челябинцы.
Строительство моста на Худякова обсуждают уже пять лет  — Улицу Худякова отдыхающие в городском бору вынуждены переходить по пешеходному переходу. Это неудобно, потому что там большой поток транспорта. И автомобилисты, и пешеходы давно говорили, что нужен мост, — прокомментировали 74.ru в администрации Челябинска.
За основу нового моста взяли проект 2013 года. По словам специалистов, он уже не отвечает современным требованиям, и его нужно доработать.
— Плюс архитекторы и художники сейчас работают над тем, чтобы мост представлял собой не просто металлоконструкцию, а хорошо вписывался в окружающую архитектуру, — добавили в мэрии. — Потом он пройдёт процедуру общественных обсуждений и публичных слушаний.
Так как у моста не будет ступенек и он будет пологим, пересечь его смогут роллеры, велосипедисты, мамы с колясками и маломобильные челябинцы. Строительство начнут в следующем году.
О строительстве моста на Худякова впервые заговорили в 2013 году. Планировалось, что сооружение будет монтироваться из типовых железобетонных конструкций. Длина моста, по проекту, составит 145 метров, ширина — 3,5 метра. Два метра хотели выделить велосипедистам, полтора — пешеходам.
В Челябинске разгораются с новой силой споры вокруг строительства новых подземных переходов. С начала недели блогер Илья Варламов уже дважды раскритиковал эту идею. Сегодня, 9 августа, инвалид-колясочник Николай Ольховский вышел в центр города на одиночный пикет. Власти продолжают настаивать на необходимости таких объектов.
74.ru: последние новости
«Это может быть бизнес»: Тефтелев пообещал разобраться с попрошайками в Челябинске Вызвали МЧС и лишили премии: сотрудник челябинского завода начал войну с начальством за парковку Инсультная ситуация: из-за скандала с садоводами власти сделают второй проект дороги под Челябинском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение