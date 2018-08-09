«Решение, которое давно ждали»: через улицу Худякова построят мост для роллеров и велосипедистов

На улице Худякова в районе городского бора построят мост, удобный для роллеров и велосипедистов. Он будет пологим и без ступеней. В пресс-службе мэрии назвали это решением, которое давно ждали челябинцы.

Строительство моста на Худякова обсуждают уже пять лет — Улицу Худякова отдыхающие в городском бору вынуждены переходить по пешеходному переходу. Это неудобно, потому что там большой поток транспорта. И автомобилисты, и пешеходы давно говорили, что нужен мост, — прокомментировали 74.ru в администрации Челябинска.

За основу нового моста взяли проект 2013 года. По словам специалистов, он уже не отвечает современным требованиям, и его нужно доработать.

— Плюс архитекторы и художники сейчас работают над тем, чтобы мост представлял собой не просто металлоконструкцию, а хорошо вписывался в окружающую архитектуру, — добавили в мэрии. — Потом он пройдёт процедуру общественных обсуждений и публичных слушаний.

Так как у моста не будет ступенек и он будет пологим, пересечь его смогут роллеры, велосипедисты, мамы с колясками и маломобильные челябинцы. Строительство начнут в следующем году.

О строительстве моста на Худякова впервые заговорили в 2013 году. Планировалось, что сооружение будет монтироваться из типовых железобетонных конструкций. Длина моста, по проекту, составит 145 метров, ширина — 3,5 метра. Два метра хотели выделить велосипедистам, полтора — пешеходам.