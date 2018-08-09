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Воронежцы о бездорожье у своих дачных участков: «Ощущение, что была бомбёжка»
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Воронежцы о бездорожье у своих дачных участков: «Ощущение, что была бомбёжка» 

Вести Воронеж 9 августа 2018
Фото: Вести Воронеж
Заасфальтировать дорогу не могут уже больше полугода. Воронежцы вновь пожаловались на бездорожье у своих дачных участков на Дальних садах. Главная дорога, ведущая по пятой линии от улицы Острогожской, словно пережила бомбёжку, от которой остались рытвины и ямы, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» горожанка Марина Шевченко в четверг, 9 августа. Заасфальтировать её не могут уже больше полугода. При этом по улице всегда интенсивное движение. — Эта дорога — основная для тысячи дачников, но проехать на легковом автомобиле по ней практически невозможно, нужен или джип, или трактор. Улица центральная, не просёлочная. На пятой линии прописано много людей, в том числе мы там живём. Ещё много дачников с мая по ноябрь ездят. У всех уже днища пробиты, — поделилась Марина Шевченко. Дорога, относящаяся к четырём садовым некоммерческим товариществам, с каждым днём ухудшается, отмечает горожанка. Местные жители уже не просят заасфальтировать улицу целиком. — Хотя бы 300 м сделали бы. Но все отмахиваются, говорят, что нет денег. А наши просёлочные дороги куда лучше выглядят, чем эта «главная». Даже не нужно съезжать в этот «ад», с улицы Острогожской итак всё будет видно, — уточнила Марина.
Владельцы дачных участков уже обращались в суд, чтобы добиться ремонта дороги. Управу Советского района обязали заасфальтировать участок до октября 2017 года, однако к работам так и не приступили из-за отсутствия денег. Позже горожане обратились к судебным приставам с жалобой о неисполнении решения суда, однако никаких действий с их стороны пока не было. «Вести-Воронеж» не смогли оперативно получить комментарий ни в управе Советского района, ни в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, и направили официальные запросы. Дарья Крымова Фото — Марина Шевченко
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