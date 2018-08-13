Ещё
Движение по Яблоновскому мосту восстанавливают в Краснодаре раньше срока
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение по Яблоновскому мосту восстанавливают в Краснодаре раньше срока 

Новая Кубань 27 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 августа — Новая Кубань. Мэр краевой столицы заявил о завершении работ со значительным опережением графика — на 7 суток.
После приемки объекта уже сегодня во второй половине дня по Яблоновскому мосту могут восстановить движение транспортных средств в обоих направлениях.
Одна из основных магистралей, обеспечивающих въезд и выезд в город, была закрыта 6 августа. Мера являлась вынужденной. Температурные швы износились до такой степени, что движение по мосту в ближайшее время могло стать опасным.
Движение пришлось закрыть полностью, потому что температурные швы необходимо было менять полным комплексом.
В итоге работы на мосту существенно усугубили дорожно-транспортную ситуацию, особенно в свете периода отпусков. Отдыхающим пришлось следовать в объезд, образовывались серьезные пробки.
Работы на мосту проводила подрядная организация ООО «Позитив». Специалисты работали круглосуточно в несколько смен.
* Темпы стартовавшего ремонта Яблоновского моста прокомментировали в Краснодаре
В итоге, несмотря на то, что мост закрыли позже — не с 3 на 4 августа, а в ночь на 6 августа, завершить ремонт удалось раньше.
— Это ещё один пример грамотного подхода к планированию и организации работ на ключевых объектах дорожного ремонта. Перекрытие Яблоновского моста значительно осложнило ситуацию на въезде и выезде из города со стороны Республики Адыгея, и поэтому необходимо было сделать все как можно быстрее. Замена всех температурных швов за неделю вместо запланированных двух — отличный результат, — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов.
Его заместитель Артем Доронин пояснил, что в ночь с воскресенья на понедельник специалисты провели заключительный этап работ — сделали финальный слой выравнивающей заливки на всех швах.
Новая Кубань: последние новости
Темпы стартовавшего ремонта Яблоновского моста прокомментировали в Краснодаре Пассажирка мотоцикла не выжила после столкновения с грузовиком в Славянске-на-Кубани 10-летний ребенок попал в аварию в Сочи
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд50
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО84
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение