Движение по Яблоновскому мосту восстанавливают в Краснодаре раньше срока

Краснодар. 13 августа — Новая Кубань. Мэр краевой столицы заявил о завершении работ со значительным опережением графика — на 7 суток.

После приемки объекта уже сегодня во второй половине дня по Яблоновскому мосту могут восстановить движение транспортных средств в обоих направлениях.

Одна из основных магистралей, обеспечивающих въезд и выезд в город, была закрыта 6 августа. Мера являлась вынужденной. Температурные швы износились до такой степени, что движение по мосту в ближайшее время могло стать опасным.

Движение пришлось закрыть полностью, потому что температурные швы необходимо было менять полным комплексом.

В итоге работы на мосту существенно усугубили дорожно-транспортную ситуацию, особенно в свете периода отпусков. Отдыхающим пришлось следовать в объезд, образовывались серьезные пробки.

Работы на мосту проводила подрядная организация ООО «Позитив». Специалисты работали круглосуточно в несколько смен.

* Темпы стартовавшего ремонта Яблоновского моста прокомментировали в Краснодаре

В итоге, несмотря на то, что мост закрыли позже — не с 3 на 4 августа, а в ночь на 6 августа, завершить ремонт удалось раньше.

— Это ещё один пример грамотного подхода к планированию и организации работ на ключевых объектах дорожного ремонта. Перекрытие Яблоновского моста значительно осложнило ситуацию на въезде и выезде из города со стороны Республики Адыгея, и поэтому необходимо было сделать все как можно быстрее. Замена всех температурных швов за неделю вместо запланированных двух — отличный результат, — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов