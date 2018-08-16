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Правительство РФ рассматрит проект нового Яблоновского моста в Краснодаре
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Правительство РФ рассматрит проект нового Яблоновского моста в Краснодаре 

АиФ-Кубань 49 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
В настоящий момент дорожный объект работает с пятикратной нагрузкой, о том, что ему нужна замена, говорят уже 10 лет  Правительство РФ рассматрит проект нового Яблоновского моста в Краснодаре.
Яблоновский мост постоянно ремонтируют, но этого недостаточно: необходимо современное сооружение, которое будет справляться с возросшими за десятилетяи нагрузками. В настоящий момент дорожный объект работает с пятикратной нагрузкой, о том, что ему нужна замена, говорят уже 10 лет.
Сегодня по нему едут сразу в несколько районов региона, в том числе, на Черноморское побережье края. Яблоновский мост давно стал элементом трассы федерального значения, сообщает ВГТРК «Кубань».
Проект нового путепровода уже прошел экспертизу, теперь дело за самым главным — финансированием.
Бюджет строительства нового Яблоновского моста эксперты оценили в 7 миллиардов рублей. В случае одобрения проекта в правительстве России, оттуда пойдет субсидирование в размере 50% затрат.
Ответ на запрос депутатов Госдумы поступит в течение 30 дней.
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