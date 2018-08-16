Правительство РФ рассматрит проект нового Яблоновского моста в Краснодаре

В настоящий момент дорожный объект работает с пятикратной нагрузкой, о том, что ему нужна замена, говорят уже 10 лет Правительство РФ рассматрит проект нового Яблоновского моста в Краснодаре.

Яблоновский мост постоянно ремонтируют, но этого недостаточно: необходимо современное сооружение, которое будет справляться с возросшими за десятилетяи нагрузками. В настоящий момент дорожный объект работает с пятикратной нагрузкой, о том, что ему нужна замена, говорят уже 10 лет.

Сегодня по нему едут сразу в несколько районов региона, в том числе, на Черноморское побережье края. Яблоновский мост давно стал элементом трассы федерального значения, сообщает ВГТРК «Кубань».

Проект нового путепровода уже прошел экспертизу, теперь дело за самым главным — финансированием.

Бюджет строительства нового Яблоновского моста эксперты оценили в 7 миллиардов рублей. В случае одобрения проекта в правительстве России, оттуда пойдет субсидирование в размере 50% затрат.