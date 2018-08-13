Ремонт моста на границе Краснодара и Адыгеи завершили на неделю раньше

КРАСНОДАР, 13 августа. / ТАСС /. Работы по ремонту Яблоновского моста, соединяющего столицу Краснодарского края и Адыгею, завершены с опережением графика на семь дней. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

"Работы по ремонту температурных швов на Яблоновском мосту в Краснодаре полностью завершены. Замена деформационных швов на мосту выполнена с опережением графика, за семь суток", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, транспорт может поехать по мосту уже во второй половине дня 13 августа.

"Это ещё один пример грамотного подхода к планированию и организации работ на ключевых объектах дорожного ремонта. Перекрытие Яблоновского моста значительно осложнило ситуацию на въезде и выезде из города со стороны Республики Адыгея, и поэтому необходимо было сделать все как можно быстрее. Замена всех температурных швов за неделю вместо запланированных двух — отличный результат", — цитирует пресс-служба мэра Краснодара Евгения Первышова

Ремонтные работы на мосту проводились круглосуточно в несколько смен. Яблоновский мост был полностью перекрыт для движения транспорта в ночь на 6 августа.

Как сообщалось, транспортное сообщение между Адыгеей и Краснодарским краем очень активное. Кроме перевозки товаров, из Адыгеи вывозится сельхозпродукция на продажу и переработку, завозится сырье для предприятий, многие жители республики ездят в гости к друзьям и родным в Краснодарский край, а также на работу или на учебу в вузы. Несколько приграничных адыгейских поселков тесно связаны с Краснодаром.