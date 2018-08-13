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Ремонт моста на границе Краснодара и Адыгеи завершили на неделю раньше
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Ремонт моста на границе Краснодара и Адыгеи завершили на неделю раньше 

ТАСС 13 августа 2018
Фото: Кубанские Новости
КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Работы по ремонту Яблоновского моста, соединяющего столицу Краснодарского края и Адыгею, завершены с опережением графика на семь дней. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.
"Работы по ремонту температурных швов на Яблоновском мосту в Краснодаре полностью завершены. Замена деформационных швов на мосту выполнена с опережением графика, за семь суток", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, транспорт может поехать по мосту уже во второй половине дня 13 августа.
"Это ещё один пример грамотного подхода к планированию и организации работ на ключевых объектах дорожного ремонта. Перекрытие Яблоновского моста значительно осложнило ситуацию на въезде и выезде из города со стороны Республики Адыгея, и поэтому необходимо было сделать все как можно быстрее. Замена всех температурных швов за неделю вместо запланированных двух — отличный результат", — цитирует пресс-служба мэра Краснодара Евгения Первышова.
Ремонтные работы на мосту проводились круглосуточно в несколько смен. Яблоновский мост был полностью перекрыт для движения транспорта в ночь на 6 августа.
Как сообщалось, транспортное сообщение между Адыгеей и Краснодарским краем очень активное. Кроме перевозки товаров, из Адыгеи вывозится сельхозпродукция на продажу и переработку, завозится сырье для предприятий, многие жители республики ездят в гости к друзьям и родным в Краснодарский край, а также на работу или на учебу в вузы. Несколько приграничных адыгейских поселков тесно связаны с Краснодаром.
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