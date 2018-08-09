Инспекторы-взяточники перешли на «безнал»

Технический прогресс коснулся деятельности инспекторов-взяточников из ГИБДД . Теперь они принимают банковские карты, спокойно сообщая нарушителям реквизиты.

Жалобы на новые методы получения «заслуженного вознаграждения» некоторыми сотрудниками дорожной инспекции в последнее время участились. Автовладельцы удивлены тем, как быстро завоевал технический прогресс стражей дорожного порядка.

Один из случаев рассказал житель Нижнекамска. Он как-то нарушил правила обгона, за что и был остановлен дорожным патрулем. Нарушители сообщили, что он наездил на лишение прав — но намекнули, что наказания можно избежать.

Мужчина намек понял и готов был стать соучастником преступления. Однако у него не оащалось при себе наличных денег. Инспекторов это не смутило: они предложили нарушителю перевести деньги на карту, сообщили ему реквизиты и отпустили, пишет портал "АвтоВзгляд"

Издание отмечает, что, похоже, у нижнекамских гаишников алгоритм ведения безналичного «бизнеса» хорошо отработан. Они действуют по безопасной схеме: наверняка номер счета, указанный в эсэмэс, принадлежит кому-то другому. И даже при огромном желании уличить взяточника, вероятнее всего, не получится.

В таком методе множество преимуществ для желающих подзаработать правоохранителей, пишет автор статьи. Вещественных доказательств никаких: риски принять взятку мечеными деньгами сведены к минимуму. А, учитывая то, что не все автовладельцы возят с собой наличные, использование банковской карты существенно расширяет «клиентскую базу». Да и обмануть инспектора водитель едва ли решится — зная, что тому известны все его личные данные.