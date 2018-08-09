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Бейсбольные мячи с неба: сильнейший град с огромными каплями прошел в США
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Бейсбольные мячи с неба: сильнейший град с огромными каплями прошел в США 

Вечерняя Москва 9 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
На штат Колорадо надвинулось опасное природное явление.
Дождь шел около 10 минут, однако за это время жители столкнулись со льдинами, которые, по словам очевидцев, достигали размеров бейсбольного мяча.
После завершения града выяснилось, что медицинская помощь понадобилась 14 пострадавшим. Девятерых госпитализировали в клинику, остальным провели необходимые процедуры на месте.
В опасности оказались не только люди — в зоопарке Шайенн Маунтин погибли стервятник и утка, сообщает BBC.
Шокирующие фотографии и видеозаписи природного явления уже успели разлететься по соцсетям.
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