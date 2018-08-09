Volkswagen снова планирует соперничать с Alfa Romeo 

Одного взгляда на нынешние линейки Skoda и Seat достаточно, чтобы понять, что между этими двумя брендами много совпадений и корпорация VW Group, которой они принадлежат, уже довольно давно пытается разработать стратегию, позволяющую лучше их различать.
Самый верный путь — сделать Seat спортивной альтернативой Skoda. Фактически это достаточно логичный шаг и в этом направлении нынешний генеральный директор и бывший генеральный директор Alfa Romeo Лука де Мео уже начал работать, создав отдельный бренд Cupra, ориентированный на производительность. Однако это далеко не все. Если вернуться на некоторое время назад, можно вспомнить, что бывший председатель VW Group Фердинанд Пьех хотел, чтобы Seat стал конкурентом Alfa Romeo после того, как его повторные заявки на покупку итальянского бренда были отклонены бывшим боссом Fiat Chrysler, покойным Серхио Маркионне. Новый генеральный директор VW Group Герберт Диес (изображен на снимке) считает, что Seat может составить серьезную конкуренцию Alfa Romeo. «Для людей нашего возраста это фантастический бренд, но с тех пор, как я помню, Alfa была в упадке», — цитирует Automotive News Europe. На вопрос может ли Seat успешно соперничать с миланским брендом, который в настоящее время переживает свое возрождение, некоторые твердо ответят «нет». Тем не менее, исполнительный директор Seat уверен, что марка может нацеливаться на более молодое поколение и позиционировать себя как «молодой, спортивный, желательный, эмоциональный» бренд.