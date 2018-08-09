Саратовский минтранс пообещал отремонтировать дорогу в будущий этнозаповедник

На автомобильную дорогу «Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области» разработана документация на ремонт участков дорог общей протяженностью 9,7 километра, и в этом году запланирован ремонт. Об этом сегодня, 9 августа, пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщила в редакцию ИА «Свободные новости» . Комментарий был предоставлен в связи с сегодняшней публикацией о неудовлетворительном состоянии дороги.

Кроме того, министерство сообщает, что в текущем году в рамках заключенного государственного контракта на содержание на 46 километрах этой дороги выполнен ямочный ремонт, и работы продолжаются.

Напомним, корреспондент ИА «Свободные новости» и съемочная группа «Открытого канала» совершили путешествие в отдаленное село, узнали о планах создания там чувашского заповедника и выяснили, что крупные участки дороги к селу находятся в плачевном состоянии.