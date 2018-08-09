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Саратовский минтранс пообещал отремонтировать дорогу в будущий этнозаповедник
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Саратовский минтранс пообещал отремонтировать дорогу в будущий этнозаповедник 

Свободные новости 9 августа 2018
Фото: Свободные новости
На автомобильную дорогу «Вольск — Черкасское — Калмантай — граница Ульяновской области» разработана документация на ремонт участков дорог общей протяженностью 9,7 километра, и в этом году запланирован ремонт. Об этом сегодня, 9 августа, пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщила в редакцию ИА «Свободные новости». Комментарий был предоставлен в связи с сегодняшней публикацией о неудовлетворительном состоянии дороги.
Кроме того, министерство сообщает, что в текущем году в рамках заключенного государственного контракта на содержание на 46 километрах этой дороги выполнен ямочный ремонт, и работы продолжаются.
Напомним, корреспондент ИА «Свободные новости» и съемочная группа «Открытого канала» совершили путешествие в отдаленное село, узнали о планах создания там чувашского заповедника и выяснили, что крупные участки дороги к селу находятся в плачевном состоянии.
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