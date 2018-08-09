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УАЗ Патриот. Их осталось 30 и только в ТЕХИНКОМ
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УАЗ Патриот. Их осталось 30 и только в ТЕХИНКОМ 

Wroom.ru 9 августа 2018
Фото: Wroom.ru
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ТЕХИНКОМ  Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)
ТЕХИНКОМ — МКАД 14 км (МКАД 14 км. (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00  www.pro-uaz.ru
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