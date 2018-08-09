УАЗ Патриот. Их осталось 30 и только в ТЕХИНКОМ

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Выбирайте ближайший к Вам дилерский центр ТЕХИНКОМ УАЗ:

ТЕХИНКОМ  Строгино (Москва, ул. Кулакова, владение 24, корпус 3)

ТЕХИНКОМ — МКАД 14 км (МКАД 14 км. (внешняя сторона), Коммерческий проезд, д.8)

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 22.00 www.pro-uaz.ru