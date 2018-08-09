По инициативе Минрегиона в Украине могут появиться автоматизированные паркинги 

Как сообщает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, по инициативе Минрегиона в стране могут разрешить проектировать и строить автоматизированные паркинги, передает ЦТС со ссылкой на «Новое время». Это особенно актуально для городов, в которых наблюдается острая нехватка парковочных мест. «Такие стоянки занимают меньше пространства, что очень важно, особенно в центральных районах крупных городов. То есть, их можно размещать там, где есть много места для обычных или механизированных парковок», — объяснил он.
Управлять перемещением автомобилей и контролировать работу таких автоматизированных парковок будут специально обученные люди из диспетчерской. Кроме того, в проекте должен быть предусмотрен свободный доступ персонала к оборудованию на каждом ярусе и к каждому паркоместу для проведения техобслуживания. В новых государственных строительных нормах предусмотрена возможность пристраивать такие комплексы к жилым домам (если сооружения будут отделены друг от друга противопожарной стеной первого типа), а также разрешено строить девятиэтажные подземные парковки автоматизированного типа.
Киевский голова Виталий Кличко в свою очередь заявил, что после вступления в силу нового закона о парковках нарушителей будут жестко штрафовать. «Сейчас неправильно припаркованные авто во многих местах занимают по две полосы движения. От этого — пробки на дорогах. От этого — проблемы с трафиком. Водители не хотят платить за парковку и бросают свои авто где угодно. В сентябре вступает закон в силу. И могу сказать только одно: оставлять свои авто в местах, где это запрещено, будет достаточно дорого», — заявил он.