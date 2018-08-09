Летнюю читальню в Хорошево-Мневниках посвятили Международному дню светофора

В летней читальне у входа в библиотеку № 225 Хорошево-Мневников состоялась познавательно-игровая программа «Если ты пешеход», посвященная Международному дню светофора.

— Посетители читальни ответили на вопросы викторины «Наш друг — светофор!», разгадали загадки, ребусы и кроссворды, посвященные всему, что пешеходы ежедневно могут увидеть на улице. Дети приняли участие в конкурсе рисунков «Раскрашиваем по правилам!», посвященном правилам дорожного движения, а также послушали и обсудили ситуационные рассказы Н. Киселевой «Спор на дороге» и «Урок светофора», — рассказали сотрудники библиотеки.

Напомним, библиотека № 225 находится по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 16. (ео)