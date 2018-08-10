Еще на одном участке трассы М-5 в Самарской области ограничили движение транспорта

В выходные на трассе ожидают пробки

Автомобилистов, которые ездят по трассе М-5 «Урал» в Самарской области, просят проявить внимательность при планировании поездок. На участке дороги в районе Междуреченска и Переволок (с 927-го по 943-й км) организовали реверсивное движение. Об этом сообщили в Поволжуправтодоре.

— Это связано с проведением работ по ремонту дороги, — пояснили представители организации.

По их словам, в выходные дни на участке возможно затруднение движения автотранспорта — проще говоря, пробки.

С понедельника, 13 августа, на М-5 начнет действовать ограничение движения для грузовиков. Им запретят ездить в дневное время в районе Жигулевска, на плотине ГЭС и в черте Тольятти, то есть с 889-го по 977-й км трассы. Это связано с проведением работ по устранению колейности на недавно отремонтированной дороге. Ведь именно из-за интенсивного потока большегрузов в жару на мосту у Жигулевской ГЭС и образовалась глубокая колея. Ликвидировать ее планируют до сентября.

С 8 сентября по 15 октября для большегрузов каждый день будут закрывать движение от Сызрани до Тольятти (с 889-го по 977-й км М-5). Это нужно, чтобы ликвидировать пробки на участке строительства трехуровневой развязки в Тольятти.

Ограничение будет действовать ежедневно с 7:00 до 22:00 для машин с общей массой свыше 3,5 тонны и габаритными параметрами по ширине более 3,4 метра. Для объезда можно использовать трассы М-7 «Волга», А-151 Цивильск — Ульяновск, подъезд к Ульяновску от М-5 «Урал», Р-226 Самара — Волгоград, Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.