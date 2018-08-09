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5,5 километров свежего асфальта: отремонтировали участки дорог Уфа — Чишмы и Булгаково — Бузовьязы
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5,5 километров свежего асфальта: отремонтировали участки дорог Уфа — Чишмы и Булгаково — Бузовьязы 

ufa1.ru 9 августа 2018
Фото: ufa1.ru
В этом году федеральная программа БКД добралась и до дорог муниципального значения. Первыми капитально отремонтировали трассы в Уфимском и Кармаскалинском районах. А именно участки: Уфа — Чишмы (с 12+050 км по 16+000 км) и Булгаково — Бузовьязы (с 5+000 км по 6+500 км).
Всего в Уфимской агломерации отремонтируют 67 участков
— Применялась методология объемного проектирования асфальтобетонных смесей, повышающая эксплуатационные характеристики дорожного покрытия на 20-30%, — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, — объект в Кармаскалинском районе уже приняли в эксплуатацию, по крайней мере, пробы асфальтобетона на обоих участках соответствуют нормативам.
Система контроля качества в республике вышла на новый уровень. Теперь она подразумевает 4 уровня контроля за подрядными организациями, — отметил руководитель Управления дорожного хозяйства РБ Азамат Таепов. — Один из самых важных уровней — общественный, то есть самими пользователями автомобильных дорог.
Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Уфимской агломерации отремонтируют 67 участков дорог и 59 объектов организации дорожного движения. В настоящее время выполнена половина запланированных работ.
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