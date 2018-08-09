5,5 километров свежего асфальта: отремонтировали участки дорог Уфа — Чишмы и Булгаково — Бузовьязы

В этом году федеральная программа БКД добралась и до дорог муниципального значения. Первыми капитально отремонтировали трассы в Уфимском и Кармаскалинском районах. А именно участки: Уфа — Чишмы (с 12+050 км по 16+000 км) и Булгаково — Бузовьязы (с 5+000 км по 6+500 км).

Всего в Уфимской агломерации отремонтируют 67 участков

— Применялась методология объемного проектирования асфальтобетонных смесей, повышающая эксплуатационные характеристики дорожного покрытия на 20-30%, — сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, — объект в Кармаскалинском районе уже приняли в эксплуатацию, по крайней мере, пробы асфальтобетона на обоих участках соответствуют нормативам.

Система контроля качества в республике вышла на новый уровень. Теперь она подразумевает 4 уровня контроля за подрядными организациями, — отметил руководитель Управления дорожного хозяйства РБ Азамат Таепов. — Один из самых важных уровней — общественный, то есть самими пользователями автомобильных дорог.

Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Уфимской агломерации отремонтируют 67 участков дорог и 59 объектов организации дорожного движения. В настоящее время выполнена половина запланированных работ.