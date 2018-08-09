Только современные технологии! Кузовной ремонт в Лексус &8210; Волгоградский

Как бы заботливо Вы ни относились к своему Lexus , порой могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Автомобиль может пострадать в результате ДТП, вылетевшего на дороге камня или разрушительных погодных условий. Все это со временем вызывает коррозию кузова.

К счастью, современное оборудование позволяет оперативно выявить и устранить любые неисправности, а мастера проходят обучение по стандартам производителя и регулярно повышают свою квалификацию, чтобы предоставить Вам обслуживание самого высокого уровня.

Лексус — Волгоградский подготовил специальные условия на кузовной ремонт автомобилей Lexus любого года выпуска.

В нашем техническом центре Вам доступен весь комплекс мероприятий по диагностике и ремонту Lexus:

покраска деталей;ремонт кузовных деталей;ремонт мелких вмятин без окраса;ремонт пластиковых деталей;замена автостекол;полировка кузова;полировка фар;нанесение покрытия повышенной прочности (COBRA).

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-13 и узнайте все подробности предложения.

До встречи в Лексус ‒ Волгоградский!

Лексус — Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4 lexus-volgogradskiy.ru