Ещё
Только современные технологии! Кузовной ремонт в Лексус &8210; Волгоградский
Далее:
Читайте также:
Ещё

Только современные технологии! Кузовной ремонт в Лексус &8210; Волгоградский 

Wroom.ru 9 августа 2018
Фото: Wroom.ru
Как бы заботливо Вы ни относились к своему Lexus, порой могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Автомобиль может пострадать в результате ДТП, вылетевшего на дороге камня или разрушительных погодных условий. Все это со временем вызывает коррозию кузова.
К счастью, современное оборудование позволяет оперативно выявить и устранить любые неисправности, а мастера проходят обучение по стандартам производителя и регулярно повышают свою квалификацию, чтобы предоставить Вам обслуживание самого высокого уровня.
Лексус — Волгоградский подготовил специальные условия на кузовной ремонт автомобилей Lexus любого года выпуска.
В нашем техническом центре Вам доступен весь комплекс мероприятий по диагностике и ремонту Lexus:
покраска деталей;ремонт кузовных деталей;ремонт мелких вмятин без окраса;ремонт пластиковых деталей;замена автостекол;полировка кузова;полировка фар;нанесение покрытия повышенной прочности (COBRA).
Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-13 и узнайте все подробности предложения.
До встречи в Лексус ‒ Волгоградский!
Лексус — Волгоградский
Официальный дилер Lexus
Москва, Остаповский проезд, д. 4  lexus-volgogradskiy.ru
Wroom.ru: последние новости
УАЗ Патриот. Их осталось 30 и только в ТЕХИНКОМ Теперь испытать новый Touareg сможете и ВЫ! Активируйте выгоду и будьте уверены в вашем Volkswagen
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост побил новый рекорд51
Водителей ждут кардинальные изменения по ОСАГО86
Сотрудники ГИБДД стали брать взятки по-новому129
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены27
Kia представила на российском рынке обновленные модели
Видео
00:39
Испанец снял на видео мучительную смерть своей жены
ДТП
00:49
BMW показала кроссовер X7 в новом ролике
Автоновости
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
07:19
Крымский мост побил новый рекорд
Автоновости
00:38
Смертельный занос: водителя КамАЗа подвел резкий маневр
ДТП
00:39
Невтерпеж: торопливый водитель устроил массовую аварию
ДТП
01:34
Водитель замучил пенсионера из-за неудачного маневра
ДТП
00:20
Пешеход чудом выжил в серьезном ДТП в Киеве
ДТП
01:00
От Ярмольника потребовали 800 тысяч
ДТП
00:32
Украина в кювете: грузовик задавил 5 детей
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение