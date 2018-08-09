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МП «Благоустройство» привлекут к ответственности за яму глубиной 14 сантиметров
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МП «Благоустройство» привлекут к ответственности за яму глубиной 14 сантиметров 

Волга Ньюс 9 августа 2018
Кроме того, на ул. Воронежской на проезжей части проверяющие обнаружили ветки деревьев, которые мешали проезду автомобилей.
"Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в надзорном ведомстве. — Акт реагирования находится на стадии рассмотрения".
Также материалы проверки передали в городскую ГИБДД для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц МП «Благоустройство» дел об административном правонарушении.
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