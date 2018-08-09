МП «Благоустройство» привлекут к ответственности за яму глубиной 14 сантиметров

Кроме того, на ул. Воронежской на проезжей части проверяющие обнаружили ветки деревьев, которые мешали проезду автомобилей.

"Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, — сообщили в надзорном ведомстве. — Акт реагирования находится на стадии рассмотрения".