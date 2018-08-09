Вандализм в новых автобусах возмутил ростовчан

«Город в связи с чемпионатом предоставил новые автобусы. А у кого-то руки чешутся по вандализму! А потом сами же пассажиры недовольны состоянием городского транспорта», — подписала женщина видеозапись.

Ростовчанку поддержали в комментариях.

«Не привык наш люд в таком комфорте быть. Им свинарник более по душе!» — возмутился местный житель.

Пользователи социальных сетей предположили, что автобусные вандалы — подростки, у которых переходный возраст, но это не освобождает их и их родителей от ответственности.

Ростовчане пришли к выводу, что вандалов нужно находить и штрафовать, а автобусы оборудовать камерами.