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Новое поколение легендарного внедорожника гарантирует удовольствие от вождения
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Новое поколение легендарного внедорожника гарантирует удовольствие от вождения 

Волга Ньюс 9 августа 2018
Фото: Волга Ньюс
11 и 12 августа, с 9-00 до 19-00, салон Volkswagen, пос. Мехзавод, 24 километр Московского шоссе, 42, строение 1.
Вход свободный, необходима предварительная запись на тест драйв по телефону +7 (846) 212-21-22.
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