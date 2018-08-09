Авито и Колёса.ру запускают проект «Авто Недели» с самыми интересными объявлениями

Каждый день на Авито появляется 80 тысяч объявлений о продаже автомобилей: новых и с пробегом. Карельские Вести отбирают самые интересные и необычные из них и рассказывают в отдельной рубрике.

“Мы давно и плотно занимаемся темой автомобилей: постоянно рассказываем читателям о надёжности тех или иных моделей, путешествуем по «дикому» рынку, пытаясь отыскать что-то «живое», разбираемся в тонкостях ремонта и обслуживания. В какой-то момент мы поняли, что нам не хватает изюминки. «Авто Недели» — это не про надёжность и практичность. Это про необычные автомобили, которые можно купить в России прямо сейчас, зайдя на Авито, ” — рассказывает главный редактор Карельские Вести Андрей Чепелев.

Пилотный выпуск рубрики посвящён незаслуженно малоизвестной японской модели Toyota Sera — настоящему маленькому суперкару на базе Toyora Starlet, который в своё время вдохновил дизайнеров MacLaren F1. Сегодня Sera можно купить всего за 250 тысяч рублей, и на Авито есть целых 6 предложений (ССЫЛКА).

Новые публикации в рубрике «Авто недели» будут выходить еженедельно, по вторникам на Карельские Вести. Подпишитесь на email-рассылку Карельские Вести, чтобы точно не пропустить новинки.

По материалам: www.kolesa.ru