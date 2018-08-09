Активируйте выгоду и будьте уверены в вашем Volkswagen

До конца лета пройдите проверку по 12 сервисным пунктам у официального дилера АВТОПРЕСТУС по привлекательной цене и получите выгоду на оригинальные детали.

Комплексная проверка включает в себя:

компьютерную диагностику электронных систем;проверку уровней эксплуатационных жидкостей и плотности антифриза;проверку освещения;проверку системы охлаждения двигателя;проверку системы отопления, системы кондиционирования и состояния салонного фильтра;визуальную проверку тормозной системы;проверку работы омывателей ветрового стекла и фар;проверку состояния приводных ремней;проверку свечей зажигания;визуальный осмотр герметичности выхлопной системы;осмотр ветрового стекла и щёток стеклоочистителей;проверку АКБ.

Воспользоваться предложением очень просто:

Заходите на промо-сайт, введите VIN и получите ваучерВыберите удобную дату и время и запишитесь на визит в дилерский центр АВТОПРЕСТУСПриезжайте на проверку Volkswagen по 12 сервисным пунктам по привлекательной ценеПолучите выгоду на оригинальные детали Volkswagen*

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АВТОПРЕСТУС

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 www.autoprestus.ru *Выгода распространяется на оригинальные детали, кроме кузовных, приобретённые в дилерском центре. Подробности уточняйте у официальных дилеров Volkswagen, участвующих в акции.