Глава Кубани объединит Краснодар и пригороды Адыгеи в одну агломерацию

Глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил объединить Краснодар и прилегающие районы Адыгеи в одну агломерацию. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Планы на будущее губернатор обсудил с делегацией Адыгеи.

«Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию», — отметил Вениамин Кондратьев.

Объединившись, у них появится больше шансов быть услышанными на федеральном уровне. А значит улучшится жизнь населения Краснодарского края и Адыгеи. По его мнению, в первую очередь нужно создать дублер Яблоновского моста. Проект уже прошел экспертизу.

Глава Кубани предложил включить в агломерацию Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы.