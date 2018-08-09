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Глава Кубани объединит Краснодар и пригороды Адыгеи в одну агломерацию
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Глава Кубани объединит Краснодар и пригороды Адыгеи в одну агломерацию 

360tv.ru 9 августа 2018
Фото: 360tv.ru
Глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил объединить Краснодар и прилегающие районы Адыгеи в одну агломерацию. Об этом он написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
Планы на будущее губернатор обсудил с делегацией Адыгеи.
«Нужно сообща решать совместные вопросы, будь то энергодефицит или дороги. Создадим общую агломерацию», — отметил Вениамин Кондратьев.
Объединившись, у них появится больше шансов быть услышанными на федеральном уровне. А значит улучшится жизнь населения Краснодарского края и Адыгеи. По его мнению, в первую очередь нужно создать дублер Яблоновского моста. Проект уже прошел экспертизу.
Глава Кубани предложил включить в агломерацию Краснодар с прилегающими муниципалитетами, Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы.
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