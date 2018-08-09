Немецкое ателье представило собственный Volkswagen up! GTI

Volkswagen хоть и признал компакт-хетчбек up! GTI спортивной моделью, но на самом деле он кажется «заряженным» каром.

Однако к модели надо присмотреться после доработки ателье B&B Automobiltechnik. Volkswagen up ! GTI имеет скромные размеры со скромными возможностями. Но авто имеет привлекательный вид в стилистике линейки GTI.

Близнецам свойственен успех в делах, но зависит он от их настроения. Если самочувствие оставляет желать лучшего или в сердце закралось сомнение, то лучше оставить их в покое. Такие мужчины должны пережить то, что мешает постоянно двигаться. Как только депрессия пройдет, они вновь возвращаются на круги своя: занимаются сразу несколькими делами, причем зачастую их и губят. Непредсказуемость этого знака зодиака кроется в их несобранности. Плыть на поверхности спокойного моря им не свойственно: надо обязательно создать бурю, чтобы в ней же и утонуть.