Самый безумный лимузин нашего времени

Парни из кастом-бюро Inkas Armored Vehicles выкатили на днях самый безумный лимузин нашего времени — встречайте, перед вами обновленный и сверхбронированный AMG G63 LIMO

И без того огромный, квадратный внедорожник теперь выглядит сущим монстром. Инженеры Inkas Armored Vehicles уверяют, что броня способна выдержать обстрел оружия калибра 7,62. Ручные гранаты? Без проблем.

Впрочем, водитель может просто выбраться из любой заварушки, если не захочет ввязываться. Мощности 5,5-литрового V8 на 563 л.с. хватит с лихвой.

Даже в лобовое стекло (само собой, бронированное) смотреть не обязательно. Тепловизор, обычные камеры, инфракрасные камеры, запись в облако — этой малышкой можно управлять вообще по приборам.

Внутри красавец выглядит соотвествующе. Сиденья раскладываются полностью. Они оснащены функцией массажа — вдруг захочется отдохнуть прямо в дороге.

Стоит вся эта красота немало. Базовая комплектация обойдется любителю прокатиться с ветерком в 1,2$ миллиона.

Впрочем, что такое деньги? Настоящая безопасность не может стоить слишком дорого.